Huawei lancia HUAWEI WATCH GT 4

Huawei annuncia HUAWEI WATCH GT 4, il nuovo smartwatch della serie flagship WATCH GT con design sofisticato ed efficienti funzionalità per il benessere e il fitness.

HUAWEI WATCH GT 4 compie un ulteriore passo avanti rispetto ai precedenti modelli della serie GT, introducendo nuovi elementi di qualità pur mantenendo l’estetica geometrica dei modelli precedenti. Lo smartwatch è disponibile in due varianti: HUAWEI WATCH GT 4 da 46mm con un audace design ottagonale e una struttura robusta e resistente, e HUAWEI WATCH GT 4 da 41mm caratterizzato da un elegante design glamour ispirato alla gioielleria di lusso.

Grazie a sette diverse combinazioni di colorazioni, HUAWEI WATCH GT 4 può adattarsi a stili, personalità e occasioni diversi. Huawei ha ideato una versione più classica e maschile da 46mm con bracciale in acciaio inossidabile, cinturino marrone in pelle, cinturino verde in materiale composito e infine la variante con cinturino in materiale fluoroelastomero e una versione da 41mm, più adatta al pubblico femminile, con un’elegante maglia milanese dorata, cinturino bianco in pelle e cinturino in acciaio inossidabile con rifiniture dorate. Tutti possono esprimere così il proprio stile e personalizzare anche il display dell’orologio in base al proprio gusto e sperimentare generi diversi scegliendo tra oltre 25.000 quadranti disponibili tramite l’app HUAWEI Health.

In linea con il tema “Fashion Forward”, Huawei offre a ogni utente la possibilità di gestire in modo attivo il monitoraggio del proprio benessere, senza mai rinunciare alla moda. HUAWEI WATCH GT 4 permette di integrare la più innovativa tecnologia smart all’interno di uno stile di vita sano grazie a importanti funzionalità come il Monitoraggio intelligente del ciclo mestruale 3.0 e la Consapevolezza della respirazione nel sonno.

Inoltre, HUAWEI WATCH GT 4 presenta la versione aggiornata HUAWEI TruSleep 3.0 che fornisce un’analisi migliorata dei cicli del sonno con una comprensione completa del riposo notturno, aiutando così gli utenti a regolare le proprie abitudini. Tra le varie funzioni, la versione 3.0 include la Consapevolezza della respirazione nel sonno che rileva eventuali irregolarità nella respirazione durante il sonno, fornendo ulteriori informazioni sullo stato della salute respiratoria. HUAWEI WATCH GT 4 presenta anche la funzionalità migliorata Monitoraggio intelligente del ciclo mestruale 3.0 che analizza in maniera intelligente indicatori fisiologici come la frequenza cardiaca durante il sonno, la temperatura cutanea, il ritmo respiratorio e altro ancora, utili per poter prevedere il periodo mestruale. È un grande beneficio per tutte le donne che hanno cicli meno regolari che possono così adattare le proprie abitudini sulla base del ciclo mestruale.

HUAWEI WATCH GT 4 migliora anche gli Anelli attività, il tracciamento GNSS e la nuova app “Rimani in forma”, tutto questo sempre grazie all’algoritmo proprietario aggiornato HUAWEI TruSeen 5.5+.

Attraverso i nuovi Anelli attività, gli utenti possono trovare la motivazione giusta per tenersi in forma, visualizzando le proprie statistiche fitness giornaliere (calorie bruciate, durata dell’esercizio e attività mentre si è in piedi) in un colpo d’occhio, tenere traccia delle attività di fitness quotidiane e completare gli anelli. Per incentivare a completare tutti e tre gli anelli nell’arco di una giornata, la funzione include un sistema di medaglie per premiare il raggiungimento di nuovi traguardi e il superamento dei propri obiettivi. Inoltre, lo smartwatch offre l’accesso a oltre 100 modalità sportive che includono anche discipline in voga come il padel e gli E-sports.

HUAWEI WATCH GT 4 è il primo smartwatch Huawei a introdurre “Rimani in forma”, una funzionalità integrata di gestione avanzata delle calorie. L’app, integrata direttamente nell’orologio anche come watchface, utilizza dati in tempo reale utili per la gestione del fabbisogno calorico e fornisce consigli completi e personalizzati a seconda delle specifiche esigenze aiutando l’utente nella gestione del peso, considerando gli alimenti ingeriti e le calorie bruciate. Inoltre, chi pratica escursionismo e corsa, può usufruire del tracciamento GNSS ad alta precisione dual-band a cinque sistemi che migliora la precisione di posizionamento del 30% rispetto ai modelli precedenti, anche quando si corre in città e la densità strutturale potrebbe potenzialmente ostacolare la ricezione del segnale. Disponibile esclusivamente nella versione HUAWEI WATCH GT 4 46mm.

HUAWEI WATCH GT 4 è già disponibile in Italia su Huawei Store.