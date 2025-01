Huawei rivoluziona l’esperienza tecnologica con i nuovi Mate X6, nova 13 e FreeBuds Pro 4

Huawei ha annunciato il lancio di nuovi prodotti nella categoria smartphone e audio: HUAWEI Mate X6, HUAWEI nova 13 e gli auricolari HUAWEI FreeBuds Pro 4, ora disponibili su Huawei Store.

Gli auricolari HUAWEI FreeBuds Pro 4 segnano un importante passo avanti come primi dispositivi sotto il marchio HUAWEI SOUND. Progettati per migliorare l’esperienza quotidiana di ascolto e chiamata, vantano la tecnologia True Sound e un sofisticato algoritmo di riduzione del rumore basato sull’intelligenza artificiale. Queste innovazioni garantiscono una qualità di chiamata superiore, minimizzando i rumori di fondo e offrendo un suono di alta fedeltà. Gli inserti auricolari in memory foam assicurano inoltre una riduzione del rumore fino al 30% superiore rispetto alla generazione precedente, rappresentando una scelta ideale per chi cerca comfort e prestazioni all’avanguardia.

Il nuovo smartphone HUAWEI Mate X6 si distingue per un’esperienza utente completa e una serie di innovazioni tecniche. Il dispositivo introduce miglioramenti significativi nel sistema di raffreddamento, nella durabilità e nelle impostazioni di rete. Tra le caratteristiche più rilevanti troviamo il Kunlun Glass di seconda generazione, che protegge lo schermo esterno, una piastra interna in fibra di carbonio e una cerniera multidimensionale avanzata. Il telaio centrale in alluminio aeronautico garantisce una resistenza eccezionale. Inoltre, il sistema di raffreddamento, potenziato da materiali come il grafene ad alta conducibilità termica, presenta un’area di dissipazione del calore aumentata del 30%, migliorando l’efficienza termica del dispositivo. La fotocamera Ultra Aperture XMAGE introduce una precisione cromatica migliorata del 120%, offrendo scatti di qualità superiore, anche in condizioni di luce difficili.

La nuova serie HUAWEI nova 13 si caratterizza per un design distintivo e funzionalità fotografiche avanzate basate sull’Intelligenza Artificiale. Con il nuovo Dynamic Plaid Texture Design, che alterna tonalità scure e chiare per creare un effetto dinamico di luci e ombre, la serie porta avanti lo stile minimalista e moderno tipico della linea. HUAWEI nova 13 Pro è disponibile nella vivace colorazione Loden Green e nella classica versione Black, mentre HUAWEI nova 13 offre le varianti White e Black. Tra le funzionalità più innovative troviamo AI Best Expression, che seleziona automaticamente le espressioni migliori da una serie di scatti, e AI Eye Comfort Display, che adatta i livelli di luce blu all’illuminazione ambientale e ai contenuti visualizzati, migliorando l’esperienza visiva e proteggendo gli occhi degli utenti.

Con queste novità, Huawei continua a rafforzare il proprio impegno verso l’innovazione tecnologica e il miglioramento dell’esperienza utente, offrendo prodotti che combinano design, funzionalità avanzate e prestazioni eccellenti.