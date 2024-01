Huawei: un esclusivo piano di allenamento con Pamela Reif

Huawei propone un esclusivo piano di allenamento Calorie Burn di 7 giorni, disponibile sull’app HUAWEI Health, creato in collaborazione con la fitness influencer Pamela Reif. Unendo allenamenti cardio, di potenziamento muscolare e di mobilità, il piano sfida chi è alla ricerca della giusta motivazione per raggiungere i propri obiettivi di fitness.

Per monitorare i propri progressi, è possibile utilizzare HUAWEI WATCH GT 4, lo smartwatch top di gamma della serie GT, che si attiva nel momento in cui il video del programma viene riprodotto all’interno dell’app. Il device, quindi, inizierà a tracciare consumo calorico e frequenza cardiaca in tempo reale, fornendo un’analisi approfondita per una migliore comprensione della risposta del proprio corpo ai diversi esercizi.

Contrariamente al detto “no pain, no gain”, il fitness può rivelarsi piacevole. Il percorso di 7 giorni a cura di Pamela Reif, infatti, include numerosi allenamenti divertenti, unendo elementi orientali e scienza occidentale per trovare un equilibrio tra corpo e mente. La danza del Giorno 4 offre, ad esempio, la possibilità di lasciarsi andare e l’allenamento cardio Kungfu-fusion del Giorno 6 di allenare le proprie abilità di combattimento.

Questi allenamenti cardio ad alta intensità aiutano a rimettersi in forma, migliorando anche mobilità e agilità, portando così benefici non solo estetici. L’allenamento cardio è, infatti, il miglior alleato per la salute del cuore perché lo rende più forte e riduce le possibilità di malattie cardiovascolari. Inoltre, la tecnologia TruSeenTM 5.5+ di HUAWEI WATCH GT 4 misura più accuratamente la salute del cuore anche durante gli allenamenti cardio dinamici.

Per un monitoraggio ancora più completo, HUAWEI WATCH GT dispone della nuova funzione Stay Fit per monitorare la spesa calorica. Stay Fit integra in modo olistico le statistiche del corpo, dai cicli di sonno alla salute del cuore, per fornire una guida equilibrata al consumo di calorie.

L’ultimo giorno del piano di allenamento prevede un’attività di rilassamento e stretching. A questo punto, Pamela introduce esercizi distensivi di yoga rivitalizzante che aiutano il recupero post-allenamento e permette di concludere una settimana di allenamenti in modo rilassante. Tutti, infatti, possono integrare lo stretching nella routine quotidiana portando beneficio a lungo termine non solo al proprio percorso di fitness, ma migliorando anche la postura e la circolazione e contribuendo a eliminare i dolori, aumentare la flessibilità e prevenire il rischio di infortuni.

Il piano di allenamento settimanale ideato da Pamela Reif è accessibile su tutti gli smartwatch, purché si abbia scaricato l’app HUAWEI Health sul proprio smartphone; ma, per un’esperienza di utilizzo ottimale, Huawei consiglia HUAWEI WATCH GT 4.