Husqvarna annuncia i modelli motocross MY22

Husqvarna lancia la gamma aggiornata delle sue motociclette orientate al racing a due e quattro tempi. Questa linea di nove modelli tra Motocross e Minicross, in grado di offrire a ogni crossista prestazioni autentiche, spicca per il nuovo look di ispirazione svedese, basato sull’abbinamento del blu scuro e del bianco per un colpo d’occhio di grande impatto. Sviluppati per consentire esperienze di guida di livello superiore ai piloti di ogni età, tutti i modelli offrono prestazioni senza compromessi in termini di rapporto peso/potenza, ergonomia, dinamica di guida ed estetica.

Oltre ad aver introdotto il nuovo schema cromatico blu scuro/bianco, Husqvarna ha migliorato l’affidabilità di tutte le TC ed FC da motocross dotandole di una frizione idraulica Brembo. Questo componente ad alte prestazioni è stato lungamente testato in gara, per garantire usura regolare, un funzionamento pressoché esente da manutenzione e azionamenti perfetti in ogni condizione.

Per assicurare un controllo e un comfort eccezionali, i modelli motocross 2022 sono tutti dotati di sospensioni WP Suspension ai vertici di categoria, che assicurano maneggevolezza e precisione ai piloti di ogni livello. La forcella WP XACT con tecnologia AER, completamente regolabile, prevede una molla ad aria incapsulata e una camera olio pressurizzata per garantire smorzamento costante su ogni superficie. Al retrotreno, le tenute a basso attrito sui leveraggi assicurano prestazioni ottimali del monoammortizzatore WP XACT su ogni terreno. Con la sua straordinaria potenza e la maneggevolezza, la gamma TC resta la scelta d’elezione di ogni pilota quando si tratta di moto a 2 tempi. Dotate di motori ad alte prestazioni compatti e potenti, la TC 125 e la TC 250 sono motociclette di concezione moderna, pensate per offrire la più pura intensità e incredibili esperienze in pista in ogni condizione.

Progettati per restare in testa al gruppo, i modelli a 4 tempi beneficiano di motori leggeri e compatti, che generano una potenza ai vertici delle rispettive categorie e garantiscono una maneggevolezza incredibile, grazie anche a sospensioni dal comportamento progressivo e predicibile. In esclusiva sulle FC 250 ed FC 350, per il 2022 un nuovo cuscinetto a strisciamento sul contralbero aumenta la durata di questi motori 4T capaci di altissimi regimi di rotazione.