Husqvarna e Replay rafforzano la loro partnership

Husqvarna Motorcycles e il marchio italiano premium di abbigliamento casual Replay sono perfetti compagni di squadra: entrambi sono noti per i loro prodotti eleganti, di fascia alta e per il gusto dell’innovazione.

La loro relazione è iniziata nel 2020, quando il logo Replay è orgogliosamente apparso sulle FR 250 GP ufficiali per la Moto3 di Husqvarna Motorcycles in quello che è stato per entrambi l’inizio di un nuovo capitolo: per Husqvarna Motorcycles il rientro nel campionato del mondo Moto3, per Replay un passo strategico nel settore motociclistico.

La collaborazione con Replay ha ora ispirato una edizione limitata di sole 10 moto, caratterizzate da componentistica e grafiche esclusive. Questa serie rigorosamente unica prevede modelli Vitpilen 701, 701 Supermoto e 701 enduro LR. Ognuna di queste edizioni speciali prevede una nuova combinazione di colori e loghi Husqvarna Motorcycles e Replay.

Le linee sportiveggianti della Vitpilen 701 sono ulteriormente accentuate dai nuovi colori creati per l’edizione Replay. Questa roadster dinamica, dal vigoroso motore monocilindrico di grande cilindrata e dalla ciclistica leggera, include nella sua versione speciale alcuni accessori tecnici del catalogo Husqvarna, che ne esaltano l’unicità e la sua inconfondibile estetica.

Oltre a nuovi colori e nuove grafiche, anche la 701 Supermoto in edizione Replay presenta speciali accessori tecnici di Husqvarna Motorcycles. Con il suo motore monocilindrico da 74 CV, la ciclistica all’avanguardia e il peso di soli 148 kg, la 701 Supermoto offre come sempre un rapporto peso/potenza ai vertici della categoria e un’agilità impareggiabile.

La super-versatile 701 enduro LR (Long Range) riceve anch’essa il “trattamento REPLAY”, con un nuovo schema cromatico e una serie di accessori tecnici ufficiali Husqvarna. Con quasi il doppio della capacità di carburante rispetto alla 701 enduro standard, il modello LR porta i motociclisti intrepidi ancora più lontano, sia su strada che fuoristrada.

Oltre a queste edizioni limitate Replay, la collaborazione con Replay sarà celebrata anche da una serie speciale di modelli Husqvarna con grafiche esclusive che si potranno trovare nei temporary store Replay che presto compariranno in Europa e in Giappone.

Come ci si poteva aspettare da Husqvarna Motorcycles e Replay, nei prossimi mesi c’è molto di più in arrivo, con una serie di iniziative che riflettono i valori di innovazione e stile condivisi dai due marchi premium.

Florian Burguet – Vice President Global Marketing Husqvarna Motorcycles: “La collaborazione con Replay ha dato a Husqvarna una perfetta opportunità per collaborare con un marchio con cui abbiamo molti valori in comune. L’attenzione del Marchio ai prodotti di alta qualità, il suo approccio all’avanguardia e lungimirante allo sviluppo e il suo talento per l’innovazione la distingue da tutti nel mondo della moda. Siamo orgogliosi di avere il logo Replay sulle nostre Moto3 per il secondo anno dal nostro ritorno alle corse nel Campionato mondiale, e non vediamo l’ora di continuare la nostra produttiva collaborazione con Replay.”

Matteo Sinigaglia – CEO fashion Box S.p.A.: “La creazione di una stretta partnership con Husqvarna Motorcycles consente a Replay di entrare nel mondo della moto insieme a un marchio noto per il suo impegno per l’innovazione e il progresso: il partner perfetto per noi. Noi diamo molto valore alla creazione di esperienze autentiche, e il fatto che Husqvarna Motorcycles condivida questa filosofia è la chiave per sviluppare il forte legame tra i nostri due marchi.”