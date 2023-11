Husqvarna: ecco il nuovo monopattino Skutta

Husqvarna Motorcycles ha presentato il suo più recente prodotto dedicato alla mobilità urbana: il monopattino elettrico Skutta. Questo innovativo mezzo di trasporto è stato progettato per semplificare gli spostamenti in città, garantendo allo stesso tempo un’esperienza affidabile e dinamica. Sarà possibile scoprire in anteprima il monopattino Skutta al booth Husqvarna presso Eicma 2023.

Con un design elegante, una sensazione di modernità e una praticità eccezionale, Skutta è realizzato con componenti di alta qualità. Il suo leggero telaio in alluminio è dotato di un innovativo meccanismo di ripiegamento brevettato, il che rende facile il trasporto, la manovra e il riponimento quando non è in uso.

Progettato per garantire un comfort ottimale, Skutta vanta un piano di calpestio basso di soli 90 mm, migliorando l’agilità complessiva e, di conseguenza, la sicurezza durante la guida in ogni situazione.

Il monopattino è dotato di un motore brushless senza manutenzione, alloggiato nel mozzo della ruota posteriore, e viene alimentato da una batteria agli ioni di litio Husqvarna AB da 36V, che può essere sostituita in meno di 10 secondi. Per una ricarica completa, la batteria richiede solamente 4 ore e 20 minuti.

Skutta offre tre diverse modalità di guida, selezionabili dal pratico cruscotto smartLED: Pedone, Economy e Sport. Inoltre, è resistente all’acqua con certificazione IPx4, è equipaggiato con campanello, cavalletto laterale, luci a LED integrate e doppi freni a tamburo.