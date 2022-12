Husqvarna: ecco la promozione “Best Deal”

Husqvarna Motorcycles lancia la promozione Best Deal valida dal 5 al 24 dicembre 2022. L’iniziativa consente ai clienti di comprare una selezione di capi della collezione Casual Husqvarna Motorcycles con sconti dal 20% al 40%.

La collezione Casual si rivolge a quei motociclisti che nei capi di abbigliamento cercano funzionalità e comodità, senza dover rinunciare ad uno stile elegante ed esclusivo, in moto come nella vita di tutti i giorni.

La Remote Hoodie, ad esempio, è una pratica felpa con cappuccio dal taglio slim, caratterizzata da una grafica che mette in evidenzia il logo Husqvarna. Disponibile nei colori blu e azzurro, è realizzata in 61% cotone, 39% poliestere e viene venduta al prezzo di 65,55 euro.

In abbinamento alla felpa, la Remote Tee è una t-shirt dal taglio asciutto caratterizzata da un tessuto particolarmente gradevole al tatto. Disponibile nei colori blu e azzurro, è realizzata in 14% cotone, 5% elastan e 81% poliestere. Viene venduta al prezzo di 32,75 euro.

Infine, la borsa comprimibile Duffle Bag è la scelta migliore per chi ama viaggiare leggero o per le attività sportive di tutti i giorni. Da chiusa si può riporre in qualsiasi armadio, mentre da aperta è particolarmente comoda grazie agli spallacci imbottiti. Viene venduta al prezzo di 57,35 euro. Per ulteriori informazioni sulla #promozione Best Deal contattare i Concessionari ufficiali Husqvarna Motorcycles che aderiscono all’iniziativa.