HUSQVARNA FS 450 2022: nata per correre

Per continuare a regalare divertimento in pista ai massimi livelli e prestazioni fuori discussione, l’ Husqvarna FS 450 2022 ha ricevuto migliorie mirate che confermano la sua posizione di leader del mercato nel segmento supermoto racing. Già disponibile presso i concessionari Husqvarna Motorcycles, la FS 450 ha guadagnato per il 2022 non solo nuovi colori di grande impatto, ma anche una frizione idraulica Brembo che assicura azionamenti perfetti e privi di cedimenti in qualunque condizione.

Il reparto sospensioni vede confermato il pacchetto premium XACT di WP Suspension, che garantisce una dinamica di guida precisissima e una stabilità impeccabile. La forcella WP XACT sfrutta la tecnologia AER e un’idraulica con valvola centrale, che assicura all’avantreno prestazioni sempre prevedibili anche sull’asfalto più irregolare. La sinergia con il monoammortizzatore WP XACT montato al retrotreno, dalle regolazioni semplici ed efficaci, determina un’esperienza di guida incredibilmente fluida per i piloti di ogni livello.

La Husqvarna FS 450 è spinta dal compatto propulsore monoalbero da 63 CV che offre prestazioni impressionanti grazie a una erogazione pronta e dosabile, trasmessa alla ruota nel modo più efficace dal cambio a 5 rapporti realizzato da Pankl racing Systems e dalla frizione antisaltellamento SUTER assistita dal nuovo azionamento idraulico Brembo.

A fornire una potenza frenante superlativa e ben controllabile provvede la pinza radiale a 4 pistoncini di Brembo, abbinata al disco da 310 mm per realizzare decelerazioni incredibili. Completano l’impianto una pinza monopistoncino e un disco da 220 mm posteriori.

Le sovrastrutture della FS 450 sono state disegnate ergonomicamente per offrire un comfort eccezionale al pilota, e la loro funzionalità è accresciuta ulteriormente dal rivestimento ad alto grip della sella, che migliora il controllo della moto in ogni condizione climatica.

La FS 450 è completata da una lunga lista di componenti premium tra cui le piastre forcella lavorate CNC dal pieno, il manubrio ProTaper, le ruote Alpina, i pneumatici Bridgestone e un telaietto reggisella autoportante in composito a base carbonio. Con la FS 450 Husqvarna Motorcycles offre una supermoto ai vertici di categoria, dalle prestazioni senza pari.

La FS 450 2022 è già disponibile presso tutti i rivenditori autorizzati Husqvarna Motorcycles al prezzo di 11.155 euro.