Husqvarna Motorcycles presenta la promozione Midwinter Sale valida dal 1° dicembre 2020 al 16 gennaio 2021. L’iniziativa consente ai clienti di comprare una selezione di capi delle collezioni Functional e Casual Husqvarna Motorcycles e gli accessori tecnici per le moto stradali e da fuoristrada con sconti dal 20% al 50%.

Il catalogo di abbigliamento Functional Husqvarna Motorcycles offre capi tecnici di alta qualità concepiti e realizzati per garantire il massimo comfort e totale movimento al pilota in qualsiasi condizione di terreno.

Tra i numerosi capi, spicca il casco moto 9 Flex Railed realizzato da BELL in esclusiva per Husqvarna Motorcycles. Testato in gara, ha un sistema di aerazione Velocity Flow per il massimo raffreddamento, la mentoniera ventilata e imbottita con EPS. Calotta in fibra di carbonio “Tri-Matrix”, guanciali Magnefusion. Prezzo di listino al pubblico 679 euro (Iva inclusa).

La collezione Casual, invece, si rivolge a quei motociclisti che cercano nei capi di abbigliamento funzionalità, comodità senza dover rinunciare ad uno stile elegante ed esclusivo. Per esempio, il Parka Remote è traspirante, impermeabile e antivento. Ha due tasche con zip nascoste e una interna, l’ideale per un lifestyle 24h. Prezzo di listino al pubblico 299 euro (Iva inclusa).

La promozione Midwinter Sale è dedicata anche a chi vuole cambiare l’estetica della propria #Husqvarna o aumentarne le prestazioni o il comfort. Il catalogo accessori tecnici offre un’ampia scelta di prodotti per soddisfare le esigenze di chi è amante del fuoristrada o delle stradali. Uno dei best seller è ad esempio lo scarico AKRAPOVIČ “Slip-on Line” per i modelli Vitpilen e Svartpilen 401. Migliora le prestazioni, pesa meno e dà alle piccole naked di Husqvarna un sound irresistibile. Prezzo di listino al pubblico 599 euro (Iva inclusa).

La promozione Midwinter Sale è attiva presso i concessionari ufficiali Husqvarna Motorcycles che aderiscono all’iniziativa.