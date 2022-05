Husqvarna presenta la Gamma enduro ’23

Husqvarna Motorcycles ha presentato la Gamma TE ed FE enduro 2023, sette moto a 2 e 4 tempi che porteranno i piloti di enduro di ogni livello di esperienza e abilità a raggiungere i migliori risultati possibili. La line-up 2023 si compone delle 2 tempi TE 150, TE 250 e TE 300 e delle 4 tempi FE 250, FE 350, FE 450 ed FE 501.

Le loro esclusive plastiche, dalla chiara ispirazione svedese, evidenziano l’approccio innovativo di Husqvarna Motorcycles nella costruzione di motociclette offroad. Le grafiche blu scuro con tocchi in giallo elettrico prendono i familiari colori Husqvarna e li sviluppano per il 2023 in combinazioni inedite.

L’ergonomia delle sovrastrutture è stata meticolosamente messa a punto per offrire comfort e controllo, con punti di contatto al corpo snelli, che rendono facile il passaggio da una posizione di guida all’altra. Il telaietto in composito a base carbonio, un’esclusiva di Husqvarna Motorcycles, pesa poco più di 1 kg ed è stato studiato con l’ausilio della dinamica computazionale per offrire una rigidezza ben precisa, oltre a contribuire a una maneggevolezza e un comfort eccezionali.

Con le loro capacità di assorbimento senza pari, le sospensioni WP allo stato dell’arte superano senza problemi anche gli ostacoli più severi, regalando a ogni modello TE ed FE una controllabilità e una guida ottimali. La forcella XPLOR da 48 mm ha le funzioni separate e registri di facile accesso, mentre al posteriore il leveraggio progressivo e il sistema di bilanciamento della pressione all’interno del mono offrono 300 mm di escursione della ruota oltre a una notevole capacità di assorbire qualunque variazione del terreno.

La sensazione di prevedibilità e controllo offerta da questo pacchetto tecnico aumenta la fiducia dei piloti, che potranno affrontare ogni tipo di terreno. I freni e l’idraulica frizione BRAKTEC equipaggiano l’intera Gamma, in virtù della loro costanza di rendimento anche quando le cose si fanno veramente dure. La frizione offre un’usura costante e la massima modulabilità e affidabilità, mentre l’impianto frenante è adeguato alle esigenze della guida enduro, con una potenza abbondante e un feedback preciso.

Quando devono affrontare i terreni più difficili, gli enduristi hanno bisogno di una potenza ben gestibile. Per questo tutti i modelli 4 tempi hanno di serie due mappe motore e il controllo di trazione, mentre i modelli 2 tempi hanno di serie un selettore che attiva all’istante una delle due mappe di accensione, quando le condizioni lo richiedono. La centralina motore dei 2 tempi si occupa di adattare i parametri dell’iniezione in base alle condizioni atmosferiche, evitando così di dover intervenire sui getti come si faceva con il carburatore.

Vincendo poche settimane fa un altro titolo mondiale FIM SuperEnduro, Billy Bolt ha ribadito l’implacabile efficacia del pacchetto tecnico della sua FE 350. Questa vittoria conferma la reputazione vincente di Husqvarna Motorcycles, e conferma una volta di più che la sua Gamma enduro è un riferimento assoluto a tutti i livelli.

La Gamma enduro 2023 sarà disponibile a partire da giugno 2022 presso tutti i concessionari Husqvarna.