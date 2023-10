Husqvarna presenta la nuova gamma di minimoto 2024

Husqvarna Motorcycles ha presentato la linea di minicross 2024. Quest’anno, i due modelli più compatti, la TC 50 e la TC 65, si presentano completamente rinnovati, con un focus speciale sull’ergonomia personalizzabile e numerosi miglioramenti tecnici per aumentarne le prestazioni e l’affidabilità. Inoltre, il modello di punta, la TC 85, è dotato delle più avanzate tecnologie e componenti testati in competizioni, dando ai giovani e ambiziosi piloti un vantaggio competitivo decisivo.

La TC 50 sfrutta ampiamente la tecnologia sviluppata per le motociclette da motocross “adulti”, offrendo ai giovani piloti una moto di grande potenziale e orientata verso le competizioni. Attraverso una meticolosa analisi statistica durante il processo di sviluppo, l’ergonomia è stata ottimizzata per i piloti più giovani. Grazie alle sovrastrutture regolabili, alle diverse opzioni di montaggio del manubrio e alle sospensioni WP, i giovani piloti possono continuare a utilizzare la TC 50 man mano che crescono.

La TC 65 offre un’ampia gamma di opzioni di regolazione ergonomica simili alla TC 50, permettendo ai giovani piloti di sviluppare ulteriormente le proprie abilità nel motocross su una moto familiare. Il nuovo monoammortizzatore WP, più compatto e completamente regolabile, ha una leggera riduzione dell’escursione per migliorare il bilanciamento. Grazie alla sua nuova posizione di montaggio sul telaio rivisto, è in grado di assorbire meglio le sollecitazioni, aumentando il comfort. Inoltre, le significative migliorie apportate al motore, tra cui una nuova frizione DS con cestello in acciaio, un cambio più resistente e carter ricavati dal pieno, promettono prestazioni di primo piano per la TC 65 nel 2024.

Entrambe le TC 50 e TC 65 beneficiano di aggiornamenti comuni, tra cui nuovi sistemi di scarico, tarature migliorate dei carburatori e nuove pedane. Questi miglioramenti complessivi elevano le prestazioni e la maneggevolezza dei modelli. Inoltre, le nuove plastiche e grafiche rispecchiano fedelmente il design dei modelli a scala reale. Ogni modello è dotato di componenti di alta qualità da marchi leader del settore, come candele BRISK, freni Formula, pneumatici MAXXIS, manopole ODI e filtri Twin Air, garantendo che entrambe le TC 50 e TC 65 siano in cima alle rispettive categorie di minicross.

La gamma di minicross di Husqvarna Motorcycles è completata dalla rinomata TC 85, che rappresenta la transizione ideale per i piloti provenienti dalla TC 65, preparandoli per i modelli a dimensione adulta. La TC 85 offre ai giovani piloti le massime prestazioni, maneggevolezza e affidabilità.