Huyndai i30 restyling: arriva l’ibrido e la N-Line

Il restyling di Hyundai i30 si prepara ad arrivare sul mercato italiano con un nuovo design, i più avanzati sistemi di connettivita e sicurezza, e nuovi powertrain elettrificati tramite un sistema ibrido a 48V per un’efficienza ancora maggiore. Nuovi contenuti anche per l’allestimento N Line, per la prima volta disponibile anche sulla variante Wagon oltre alle versioni 5 porte e Fastback.

Il design della nuova i30 è energico e al tempo stesso elegante. La vista frontale – in cui si inserisce la griglia con motivo grafico 3D – mette in risalto un look a sviluppo orizzontale che sottolinea l’aspetto dinamico del modello e ne rafforza la presenza su strada. I nuovi fari più sottili con tecnologia LED MFR, insieme alle nuove luci diurne (DRL) a V, completano il rinnovato e moderno design del frontale. Nella parte posteriore, la nuova i30 5 porte si aggiorna con un nuovo design per il paraurti, sviluppato per migliorare le prestazioni aerodinamiche, mentre le luci posteriori a LED combinate creano una forma a V per un effetto simmetrico tra l’anteriore e il posteriore.

Il design degli interni presenta aggiornamenti di stile come le prese d’aria più moderne e raffinate. Il modello offre inoltre una connettivita all’avanguardia, con un nuovo cluster digitale da 7 pollici e un nuovo navigatore touchscreen da 10,25 pollici che garantiscono un’esperienza di guida connessa e personalizzata. Nuova i30 offre inoltre la ricarica wireless dello smartphone e la piena compatibilità con Android auto e Apple Car Play. Per la prima volta, è equipaggiata con la tecnologia Bluelink, che include un’ampia gamma di servizi come i LIVE Services di #hyundai oltre a funzionalità da remoto gestibili tramite l’apposita app per smartphone.

Non mancano, naturalmente, i più avanzati sistemi di sicurezza attiva e di guida assistita Hyundai SmartSense, che rendono il modello ancora più sicuro e confortevole. Tra questi, anche nuovi sistemi come l’Avviso di Ripartenza (LVDA), il Lane Following Assist (LFA) e il Rear Collision-Assist (RCA) insieme a Mantenimento al Centro della Carreggiata (LFA), Riconoscimento dei Limiti di Velocità (ISLW) e Blind Spot Collision Avoidance (BCA).

Nuova Hyundai i30 propone un’ampia gamma di powertrain elettrificati: motore benzina T-GDI 1,0 litri da 120 CV è ora abbinato al sistema ibrido a 48V e al cambio manuale intelligente a 6 velocità (iMT). Il sistema Mild Hybrid è di serie anche sul propulsore diesel 1,6 litri da 136 CV, offerto sia con cambio manuale iMT che con cambio automatico a doppia frizione 7DCT. Al top della gamma spicca il nuovo motore 1,5 litri T-GDI da 160 CV, disponibile solo sulla versione N Line e abbinato a un sistema Mild Hybrid a 48 volt e al cambio iMT. Presente anche il motore diesel 1,6 litri da 115 CV, disponibile con un cambio manuale a 6 marce. Due gli allestimenti, Prime e appunto N Line che aggiunge i cerchi in lega da 18” (da 17’’ sulla motorizzazione 1.0 T-GDI) e numerosi elementi di design N ispirati al motorsport per un carattere ancora più deciso e sportivo.