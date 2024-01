Hyundai al CES 2024: visioni sul futuro dell’idrogeno, dei software e della IA

Hyundai ha annunciato la sua presenza al CES 2024, dove presenterà i suoi progetti a sostegno dello sviluppo di un ecosistema energetico a idrogeno e la sua visione su software e Intelligenza Artificiale – sotto il tema “Ease every way”.

Lo Hyundai Media Day si terrà l’8 gennaio 2024 (13.00 – 13.45 PST) presso il Mandalay Bay Convention Center di Las Vegas. L’evento sarà trasmesso in live-streaming sul canale YouTube Hyundai Worldwide.

Hyundai illustrerà come la sua proposta di un cambiamento alimentato a idrogeno e basato sul software porterà benefici per la collettività, svelando anche progetti per innovazioni basate sull’uomo che andranno oltre la mobilità, per semplificare la vita quotidiana delle persone.

I progetti orientati al futuro di Hyundai includeranno le competenze di altre aziende di Hyundai Motor Group per accelerare la transizione verso una società alimentata a idrogeno. L’azienda presenterà inoltre una “modular hydrogen toolbox” per dare vita a una catena di valore dell’idrogeno pulito.

In occasione del CES 2024, infine, Hyundai illustrerà la strategia software del Gruppo e la direzione futura per costruire un ecosistema completamente ottimizzato e incentrato sull’utente che colleghi dispositivi, servizi e soluzioni.

Durante l’apertura al pubblico del CES 2024 – dal 9 al 12 gennaio – Hyundai mostrerà il suo approccio diversificato per creare una società futura che pone le persone al centro, passando a un ecosistema energetico basato sull’idrogeno e concentrandosi su software e IA.