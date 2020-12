Hyundai anticipa la nuova era dei veicoli elettrici

Hyundai ha svelato un video teaser per Ioniq 5, primo modello della gamma del nuovo brand IONIQ dedicato alle vetture elettriche e che sarà presentata all’inizio del 2021.

Basata sulla concept car ev “45” di Hyundai, Ioniq 5 sarà la prima auto a nascere sulla piattaforma E-GMP (Electric-Global Modular Platform), un’architettura dedicata ai veicoli a batteria (BEV) e recentemente presentata.

Il video di 30 secondi intitolato “The New Horizon of EV” trae ispirazione dagli elementi del design di Nuova ioniq5, ancora da rivelare: pixel e punti convergono in uno spazio bianco che rappresenta la nuova era dei veicoli elettrici.

Il video teaser ha lo scopo di accrescere l’attesa e suscitare curiosità intorno alla vettura, enfatizzando tre fattori “extra” che verranno offerti dal modello: “Extra Power for Life” porta l’attenzione alla capacità di ricarica bidirezionale vehicle-to-load (V2L) di Ioniq 5, “Extra Time for You” sottolinea la capacità di ricarica rapida, mentre “Extraordinary Experiences” allude alla gamma di funzionalità del modello che verranno presto annunciate.

L’uscita del video segue l’annuncio di Hyundai dello scorso agosto relativo alla presentazione del nuovo brand IONIQ dedicato ai veicoli elettrici, attraverso cui Hyundai vuole diventare uno dei più importanti produttori di ev al mondo. Sotto il brand IONIQ, il marchio introdurrà una gamma di auto elettriche tra cui il CUV di medie dimensioni Ioniq 5, in programma nei primi mesi del 2021, la berlina IONIQ 6 e il SUV di grandi dimensioni IONIQ 7.

Con l’obiettivo di facilitare i propri piani per gli ev, Hyundai ha recentemente svelato E-GMP, una piattaforma che sarà alla base delle nuove vetture unicamente elettriche. La nuova piattaforma offre una maggiore flessibilità di sviluppo, elevate prestazioni, una maggiore autonomia di guida, funzionalità di sicurezza potenziate e maggiore spazio interno per passeggeri e bagagli.