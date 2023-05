Hyundai Autosantoro Electrified: a Salerno il primo hub della mobilità elettrica Hyundai in Italia

Hyundai Italia e Autosantoro hanno inaugurato a Salerno il primo Hub interamente dedicato alla mobilità elettrica Hyundai in Italia. Autosantoro Electrified introduce un servizio innovativo a 360 gradi, offrendo non solo la vendita di modelli EV e PHEV, ma anche assistenza, spazi per la formazione e ben 8 punti di ricarica, di cui 6 aperti al pubblico 24 ore su 24.

La collaborazione tra il concessionario Autosantoro e Hyundai è nata nel 1984, e nel corso degli anni si è rafforzata, portando Hyundai a diventare il primo marchio d’importazione in Italia e il secondo assoluto, con una quota di mercato che raggiunge il 9% nel canale dei privati. Con l’inaugurazione della sede Electrified, Autosantoro compie un ulteriore passo avanti diventando il primo concessionario in Italia a offrire la mobilità zero emissioni Hyundai in modo completo.

La struttura è stata progettata secondo i più moderni standard di sostenibilità e gode di autonomia energetica grazie all’installazione di pannelli fotovoltaici durante la costruzione. Sarà un punto di riferimento per coloro che scelgono di muoversi a zero emissioni nel Centro e Sud Italia.

La gamma di veicoli elettrici Hyundai, composta dalla IONIQ 100% elettrica con i modelli IONIQ 6 e IONIQ 5, la Kona Electric e la Tucson Plug-in Hybrid, sarà la protagonista dell’EV Showroom, in attesa dell’arrivo della nuova generazione della Kona Electric dopo l’estate e della IONIQ 7 annunciata per il 2024.

La sede sarà una “green house” dedicata ai modelli Hyundai con powertrain elettrificati, elettrici e ibridi, in grado di soddisfare ogni esigenza. Con l’obiettivo di promuovere una cultura della mobilità del futuro, accanto alla vendita e all’assistenza, lo spazio ospiterà workshop, eventi e iniziative con partner istituzionali per avvicinare il pubblico alla mobilità a zero emissioni, dimostrando come questo cambiamento sia sempre più accessibile e semplice.

Un altro elemento fondamentale è il contributo all’infrastruttura di ricarica del territorio. Oltre alle 5 colonnine da 22 kWh interne alla struttura, Autosantoro Electrified inaugura 8 punti di ricarica aperti al pubblico, di cui 6 disponibili 24 ore su 24. Questi includono quattro colonnine con due linee di ricarica ciascuna, di cui una ad alta potenza (300 kWh) e tre da 22 kWh, offrendo un servizio alla comunità locale per la ricarica dei veicoli, sette giorni su sette.

Da sempre attenta alle esigenze dei clienti, la famiglia Santoro, che ha fondato l’azienda 55 anni fa, arricchirà la nuova sede con una serie di servizi pensati per supportare i clienti anche dopo l’acquisto, offrendo un’assistenza dettagliata e su misura per le motorizzazioni ibride ed elettrche. Autosantoro offrirà inoltre una formula di noleggio a breve termine, pensata per coloro che necessitano di lasciare l’auto in ricarica, per chi desidera sperimentare l’esperienza di guida elettrica per alcuni giorni e per i turisti che scelgono di spostarsi in maniera sostenibile nelle splendide località della Costiera Amalfitana o del Cilento.

Andrea Crespi, Presidente e CEO di Hyundai Italia, commenta: “Collaboriamo con la famiglia Santoro da quarant’anni e apprezziamo da sempre la cura e l’attenzione che dedicano ai clienti. Crediamo e sosteniamo l’iniziativa della sede Electrified, un progetto lungimirante che riflette una visione di business sostenibile nel lungo termine. Autosantoro è un fiore all’occhiello per Hyundai e siamo certi che questo sia solo il primo passo nello sviluppo di una rete sempre più incentrata sulla mobilità a zero emissioni in Italia”.

Vincenzo Santoro, titolare di Autosantoro, dichiara: “Siamo felici di inaugurare questo Hub sostenibile, che da un lato consolida e amplia la portata della nostra grande collaborazione con Hyundai, dall’altro conferma la visione che ha ispirato mio padre, Gabriele Santoro, sin dalla fondazione dell’azienda nel 1968: un’azienda orgogliosamente a vocazione familiare, sempre orientata al futuro e all’innovazione. Oggi, queste parole significano soprattutto sostenibilità e mobilità a zero emissioni. Ecco perché abbiamo fortemente voluto investire in questa sede Electrified, insieme a un partner che ha da tempo posto la transizione energetica al centro delle sue strategie”.

Autosantoro ha una spiccata propensione per la sostenibilità, e Vincenzo Santoro ha progettato una sede green sotto ogni aspetto. La struttura ha ottenuto la più elevata classe energetica grazie all’utilizzo di pannelli fotovoltaici ad alte prestazioni e all’impiego di materiali sostenibili, riflettendo così l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità ambientale.

Recentemente, Autosantoro è stato premiato con il “Top Sustainability Award” dal Gruppo Mediobanca per la sensibilità verso temi di sostenibilità ambientale e per l’investimento nel primo EV Store d’Italia. L’EV Store aprirà al pubblico il 26 maggio in via Roberto Wenner 55 a Salerno, offrendo una nuova esperienza di mobilità elettrica agli appassionati e agli interessati a ridurre le emissioni di CO2.