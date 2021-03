Hyundai Bayon: il nuovo Urban SUV dal design slanciato ed elegante

Hyundai ha presentato BAYON, un nuovo Urban SUV progettato specificamente per l’Europa. BAYON rappresenta il più recente e più compatto membro dell’apprezzata famiglia di SUV Hyundai in Europa, in continua espansione.

Come SUV posizionato nel segmento B, Nuova BAYON è caratterizzata da dimensioni compatte e interni spaziosi, insieme a un’ampia gamma di funzioni intelligenti di sicurezza e connettività che la distinguono nel suo segmento e diventano così accessibili ad ancora più persone.

Nuova BAYON è caratterizzata da un design esterno distintivo che si differenzia nettamente dai modelli della concorrenza: soluzioni di design uniche, dettagli dall’aspetto high-tech e un look filante sono caratteristiche che lo elevano rispetto al mercato.

Nella parte anteriore, l’ampia griglia frontale si apre verso il basso rafforzando la presenza su strada del modello, mentre i gruppi ottici divisi in tre parti, combinati con le prese d’aria, creano un’architettura di luci unica e dal look distintivo. Una presa d’aria orizzontale e sottile si affianca alle luci di posizione diurne (DRL) generando una sensazione di maggiore larghezza, e una skid plate inferiore conferma la sua identità da SUV. Nella parte posteriore, le luci a forma di freccia sottolineano la dinamicità dei montanti e il loro posizionamento agli estremi laterali crea una maggiore larghezza visiva. Inoltre, una sottile linea rossa orizzontale che collega i fanali posteriori mette in risalto ulteriormente l’ampiezza del veicolo e crea continuità tra il posteriore e la fiancata del modello in un unico tratto.

All’interno è stata riposta molta attenzione nella massimizzazione del comfort dei passeggeri anteriori e posteriori e dello spazio del bagagliaio. Gli interni sono definiti da una completa gamma di equipaggiamenti di connettività, tra cui un cluster digitale da 10,25 pollici affiancato a uno schermo Audio Video Navigation da 10,25 pollici o a un Display Audio da 8 pollici. I passeggeri possono trarre vantaggio dalla tecnologia di ambient light a LED, integrata nel vano ai piedi del passeggero anteriore, nelle tasche porta-oggetti delle portiere e negli alloggiamenti delle maniglie delle portiere anteriori, come anche nel vano sotto la console centrale.

Due porte USB per i passeggeri anteriori e una posizionata al posteriore consentono di caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente. Una delle porte USB anteriori consente inoltre il trasferimento di dati, permettendo agli occupanti di collegare il proprio telefono al sistema di infotainment del veicolo. Un sistema audio Bose premium completa il pacchetto, garantendo ai passeggeri un’esperienza di ascolto di alta qualità.

BAYON è dotata dell’ultimo aggiornamento Hyundai Bluelink, così che i clienti possano beneficiare di un avanzato sistema di servizi connessi per l’auto. La più recente versione di Bluelink include funzionalità come il Connected Routing, una nuova funzione User Profile, e la nuova integrazione del calendario.

Dal punto di vista della sicurezza, il nuovo urban-SUV Hyundai è caratterizzato da diverse funzionalità di guida semi-autonoma che la distinguono dai suoi competitor. Il Lane Following Assist (LFA) mantiene il veicolo centrato sulla sua corsia di marcia, mentre il Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) fa inizialmente scattare un allarme, poi, se necessario, applica autonomamente una frenata per evitare che si verifichi una collisione. Questo sistema è in grado di rilevare auto, pedoni e ciclisti, e include la funzione Junction Turning – che può frenare per prevenire potenziali incidenti con auto in avvicinamento quando si svolta a sinistra a un incrocio. Un’altra funzione avanzata, il Navigation-based Smart Cruise Control (NSCC), utilizza i dati del sistema di navigazione del veicolo per regolare la velocità in modo autonomo durante la guida in autostrada o superstrada.

Altri sistemi garantiscono invece la sicurezza durante la guida a bassa velocità o durante il parcheggio. Il sistema Parking Collision-Avoidance Assist-Reverse (PCA-R) fornisce un avviso e, se necessario, applica i freni quando viene rilevato un ostacolo posteriore mentre l’auto procede lentamente in retromarcia. Il sistema RCCA (Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist) assiste i conducenti in modo simile in uscita dai parcheggi in retromarcia, quando viene rilevato un veicolo in avvicinamento. Inoltre, il Parking Assist (PA) consente il parcheggio semi-autonomo grazie a una gamma di sensori e un software che lavorano insieme per aiutare i conducenti a posteggiare in spazi ristretti.

Al vertice alla gamma c’è il motore 1.0 T-GDi 48 V da 120 o 100 CV, che può essere abbinato al cambio manuale intelligente a 6 marce (6iMT) o al cambio a doppia frizione a 7 marce (7DCT). La versione da 100 CV del 1.0 T-GDi è disponibile anche senza il 48V e può essere abbinata a un cambio manuale a 6 marce (6MT) o 7DCT. Il motore 1.0 T-GDi, con e senza 48V, è inoltre dotato di tre modalità di guida – Eco, Normal e Sport – per ottimizzare la risposta del motore e le prestazioni dello sterzo in base alle condizioni di guida.

Hyundai BAYON è inoltre disponibile con un motore MPi da 1,2 litri con 84 CV abbinato a una trasmissione manuale a cinque rapporti.