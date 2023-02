Hyundai Bayon: più stile e tecnologia con l’allestimento Exclusive

La gamma di Hyundai BAYON, Urban SUV dal design slanciato ed elegante, si completa con il nuovo allestimento Exclusive, che si posiziona nella fascia centrale del listino del modello.

Nuova Hyundai BAYON Exclusive è disponibile con tutte le motorizzazioni – 1.2 MPI benzina da 84 CV, 1.0 T-GDI mild-hybrid 48V da 100 CV e 1.2 GPL da 82 CV – per soddisfare le diverse necessità di mobilità e risponde con un equipaggiamento generoso e conveniente alle esigenze dei clienti in cerca di stile e connettività.

Con il nuovo allestimento, Hyundai è infatti in grado di offrire per la prima volta nella dotazione di serie il tetto a contrasto, i vetri posteriori oscurati e la griglia frontale nera, abbinati ai cerchi in lega da 16”. Ricca anche la dotazione tecnologica e di connettività, con il Cluster supervision da10,25”, wireless Android auto ed Apple car play, il caricatore wireless per smartphone e il Bluetooth con riconoscimento vocale.

Hyundai BAYON Exclusive può essere ordinata nei colori Atlas White, Intense Blue, Dragon Red e Mangrove Green – sempre in abbinamento al tetto nero.

BAYON rappresenta il più recente e compatto membro della famiglia SUV Hyundai, progettato specificamente per i clienti europei con design distintivo per le inaspettate e accattivanti proporzioni e per gli elementi grafici caratterizzanti. Gli interni sono nitidi, spaziosi e ben illuminati. Molta attenzione è stata infatti riposta nella massimizzazione del comfort dei passeggeri anteriori e posteriori e dello spazio del bagagliaio.

Come SUV posizionato nel segmento B, Nuova BAYON è caratterizzata da dimensioni compatte e interni spaziosi, insieme a un’ampia gamma di funzioni intelligenti di sicurezza e connettività che la distinguono nel suo segmento e diventano così accessibili ad ancora più persone.

Hyundai BAYON Exclusive (1.2 MPI 84 CV) viene proposta con rate da 159 € al mese per 36 mesi con Voucher Permuta o Rottamazione Hyundai e finanziamento Super Hyundai Plus (TAN 6,95%, TAEG 8,92%) a fronte di un anticipo di € 4.210