Hyundai di nuovo al fianco della Croce Rossa Italiana

Hyundai ha rinnovato anche per il 2022 il sostegno alla Croce Rossa, al fine di supportarne le numerose attività sul territorio, dopo aver già collaborato durante l’emergenza Covid-19 e nel 2021.

Per l’anno in corso, il contributo di Hyundai si concretizza nella fornitura di diciotto vetture, destinate alle unità tecniche specializzate di risposta alle emergenze del Comitato Nazionale – Centri Operativi di Emergenza (COE e CONE) e Nuclei Operativi di Emergenza (NPI) – della Croce Rossa Italiana. La partnership, già avviata, prosegue fino al 31 dicembre 2022.

La collaborazione tra Hyundai Italia e Croce Rossa Italiana riflette i valori del brand, costantemente impegnato a generare valore sociale condiviso per le comunità in cui opera.

“Siamo felici di continuare a collaborare con la Croce Rossa Italiana. Essere al fianco di un’organizzazione storicamente sempre presente nei momenti di maggiore bisogno delle comunità locali è un modo per declinare sul territorio la nostra visione Progress for Humanity, che mette al centro le persone e le comunità, per rendere più semplice il presente e per disegnare un futuro più sostenibile” – il commento di Andrea Crespi, Presidente di Hyundai Italia.

“Con questa iniziativa rafforziamo ulteriormente il legame con un’azienda che, fin dall’inizio della pandemia, ha mostrato una grande sensibilità nel sostenere l’impegno quotidiano e incessante dei nostri Volontari. Ringrazio Hyundai Italia che, con questo contributo, ci aiuterà a dare risposte concrete davanti alle emergenze, supportando la popolazione e fornendo, di volta in volta, l’assistenza necessaria” – le parole di Rosario Valastro, Vicepresidente della Croce Rossa Italiana.