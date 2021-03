Hyundai e AS Roma: una TUCSON “inedita” per supportare le attività di Roma Cares

Dopo Out (But) Loud, l’iniziativa che ha riportato le voci dei tifosi allo stadio Olimpico, Hyundai Italia – Main Global Partner dell’AS Roma – presenta “The messenger” per celebrare il ruolo chiave dei fan nel supporto alla propria squadra del cuore.

Tutto il progetto è nato infatti con l’obiettivo di riavvicinare i tifosi ai giocatori in un momento in cui non hanno la possibilità di andare allo stadio per sostenere e tifare la loro squadra.

Per questo, i tifosi giallorossi sono stati invitati da Hyundai Italia e AS Roma a postare sui rispettivi canali Facebook e Youtube una dichiarazione d’amore per la squadra. Una volta raccolti, i messaggi sono stati affidati alla creatività del visual artist Fabio Persico che li ha raffigurati su una tela d’eccezione come Nuova Hyundai TUCSON, trasformandola in una vera e propria messaggera dell’affetto dei tifosi. Una volta completata l’opera, TUCSON è partita alla volta del centro di allenamento di Trigoria, dove è stata accolta dalla squadra, che ha potuto finalmente leggere in prima persona i messaggi d’affetto dei suoi tifosi.

Ma la passione non conosce confini. Dopo l’emozionante consegna, Nuova TUCSON ha infatti ospitato anche gli autografi dei giocatori prima di essere affidata alla Fondazione Roma Cares, Onlus di Responsabilità e Sostenibilità sociale dell’AS Roma: l’obiettivo è di supportare le diverse iniziative di solidarietà e portare ancora più lontano tutto l’amore della famiglia giallorossa.

Hyundai è Main Global Partner dell’AS Roma. Hyundai è anche Top Partner di FIFA dal 1999, è stata legata a UEFA per 18 anni fino al 2017 ed è oggi coinvolta in diverse partnership con squadre nazionali e singoli club tra i quali – oltre all’AS Roma – anche Atlético Madrid, Chelsea, Hertha Berlino e Olympique Lione.

L’iniziativa è stata ideata in collaborazione con Innocean Worldwide Italia, parte del network globale di marketing e comunicazione INNOCEAN Worldwide.