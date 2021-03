Hyundai e Forze Hydrogen Racing: insieme per un prototipo da corsa a idrogeno da 300 km/h

Hyundai ha annunciato una partnership con Forze Hydrogen Racing, un team di studenti che progetta, costruisce e gareggia con automobili da corsa elettriche a idrogeno per promuovere la mobilità a celle a combustibile.

Nel 2021, Forze completerà la prima versione di Forze IX mentre nel 2022 il team ultimerà la costruzione della vettura. Una volta completata, dovrebbe essere l’auto da corsa elettrica a celle a combustibile più veloce del mondo, segnando un grande passo avanti nelle competizioni sostenibili. La Forze IX raggiungerà una velocità massima di 300 km/h e accelererà da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi. Con un peso di 1.500 kg, Forze IX sarà equipaggiata con due sistemi di celle a combustibile dalla potenza totale combinata di 240 kW e con un accumulatore dalla potenza massima di 600 kW, muovendo l’auto attraverso una trazione integrale.

Hyundai collaborerà con Forze per ampliare ulteriormente i confini della mobilità a celle a combustibile a idrogeno. Gli studenti e innovatori del team Forze si consulteranno con lo Hyundai Motor Europe Technical Center (HMETC) di Rüsselsheim, in Germania, e potranno contare sulla competenza, l’esperienza e il supporto degli ingegneri.

“Forze è un team entusiasmante composto da alcune delle giovani menti più brillanti e con una comprovata esperienza nel portare in pista la mobilità a celle a combustibile. Hyundai è lieta di avviare questa partnership con Forze. Attingendo dalla nostra leadership nella mobilità a celle a combustibile e dall’ambizione di Forze di portare l’idrogeno a un livello superiore, insieme ci spingeremo oltre i confini di ciò che è oggi possibile nello sviluppo delle competizioni a emissioni zero” ha dichiarato Tyrone Johnson – Responsabile dello sviluppo dei veicoli presso lo Hyundai Motor Europe Technical Center

Il team Forze Motorsport è composto da più di 60 studenti della Technische Universiteit Delft (Università della Tecnologia di Delft) nei Paesi Bassi, in possesso di un’ampia varietà di background formativi. Gli studenti lavorano per un anno (a tempo pieno o part-time) per acquisire esperienza nel team di Forze e in particolare nel campo della tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno.

Hyundai porta invece con sé i suoi decenni di esperienza e leadership nell’innovazione e nello sviluppo di veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV). L’FCEV di seconda generazione dell’azienda, NEXO, ha recentemente ricevuto l’ambita e massima valutazione a cinque stelle da #green NCAP.