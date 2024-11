Hyundai e Healthy Seas: rimosse 170 tonnellate di rifiuti marini con “Operation Ghost Farms”

Hyundai e Healthy Seas hanno recentemente collaborato in un’iniziativa di pulizia marina straordinaria, chiamata “Operation Ghost Farms”, che ha portato alla rimozione di più di 170 tonnellate di rifiuti marini, inclusi oltre 60 tonnellate di reti da pesca dismesse.

Le operazioni si sono svolte in tre importanti interventi presso allevamenti ittici abbandonati in Grecia nel corso del 2024, coinvolgendo anche programmi educativi per sensibilizzare scuole, università e comunità locali sull’importanza della conservazione dell’ambiente marino.

“Sostenendo iniziative come ‘Operation Ghost Farms’, miriamo non solo a ridurre l’inquinamento marino, ma anche a responsabilizzare le comunità locali nella conservazione e nel ripristino dei loro ecosistemi costieri”, ha dichiarato Michael Cole, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe.

La più recente azione, denominata “Operation Ghost Farms – Reclaiming Waters”, si è conclusa con successo nel Golfo di Ambracia, chiudendo un ciclo durato un anno per ripulire le acque costiere greche. Questo progetto riflette l’impegno di Hyundai per la sostenibilità ambientale in linea con la sua visione “Progress for Humanity”.

“L’impatto dell’operazione ‘Ghost Farms’ è stato profondo: con ogni operazione di pulizia abbiamo rimosso i rifiuti nocivi dall’acqua e ogni evento educativo ha ispirato le prossime generazioni alla salvaguardia degli oceani”, ha sottolineato Veronika Mikos, Direttrice di Healthy Seas.

La bonifica dell’allevamento ittico abbandonato di Menidi, in particolare, è stata crucial. Qui, i volontari hanno recuperato una serie di materiali pericolosi per l’ambiente, evitando ulteriori danni. I rifiuti raccolti includono reti da pesca, boe, anelli galleggianti e persino una barca parzialmente affondata, insieme a rifiuti di plastica e polistirolo che rappresentano una minaccia per la vita marina.

I materiali recuperati durante queste operazioni vengono adeguatamente trattati per il riciclo. Le reti da pesca, ad esempio, vengono trasformate in nylon rigenerato ECONYL® da Aquafil, partner di Healthy Seas, per essere utilizzato in una vasta gamma di prodotti, tra cui i tappetini delle auto elettriche Hyundai vendute in Europa.

Questa strategia circolare nell’ambito del riciclo riflette l’impegno di Hyundai per pratiche sostenibili e l’azienda si distingue come il solo costruttore a offrire una gamma completa di soluzioni di mobilità green, con tutte e 5 le principali alimentazioni sostenibili: elettrica, full hybrid, mild-hybrid, plug-in hybrid e idrogeno.

L’operazione “Ghost Farms” ha dimostrato che è possibile generare un impatto positivo sull’ambiente attraverso azioni concrete e partnership mirate, come quella tra Hyundai e Healthy Seas. La collaborazione continuativa tra queste due entità riflette l’impegno a lungo termine per un futuro più pulito e sostenibile.