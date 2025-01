Hyundai e il Robotics LAB premiati con 17 prestigiosi GOOD DESIGN Awards

Hyundai e il Robotics LAB di Hyundai Motor Group sono stati premiati con 17 prestigiosi GOOD DESIGN Awards 2024: 12 per Hyundai in diverse categorie e 5 per il Robotics LAB del Gruppo nella categoria Robotics.

«Siamo onorati di ricevere questi importanti riconoscimenti dai GOOD DESIGN Awards, che sono una conferma dell’eccellenza del nostro design in molteplici ambiti», ha dichiarato SangYup Lee, Executive Vice President e Head of Hyundai e Genesis Global Design. «Questi risultati sottolineano la dedizione del nostro team di design e la competitività a livello internazionale dell’identità stilistica di Hyundai».

Hyundai ha ottenuto 6 premi nella categoria Graphic Design per i progetti Hyundai Advanced Air Mobility: Supernal, Hyundai Heritage ‘PONY’ Exhibition Branding, Hyundai Heritage Retrace Collection Book ‘PONY’, Hyundai Re:Style 2023 Exhibition Branding, Hyundai Re:Style 2023 Archiving Book e “The All-New SANTA FE Launching Book“.

L’azienda è stata premiata anche nella categoria Transportation, per il PONY Car Diffuser, il Global Home Charger e i tre concept DICE (Digital Curated Experience), SPACE (Spatial Curated Experience) e CITY POD, che sono stati presentati come un unico progetto di mobilità futura.

Nella categoria Recycling, inoltre, è stato premiato il progetto Re: Style Keyring Collection, mentre nella categoria Lighting il premio è stato attribuito a Multi-Lantern. Infine, nella categoria Packaging, Hyundai è stata premiata per la Sustainable Paper Package Series.

Il Robotics LAB di Gruppo Hyundai Motor ha conquistato 5 GOOD DESIGN® Awards su 10 assegnati nella categoria Robotics. Questi riconoscimenti sono stati attribuiti a X-ble Shoulder, MobED Delivery, Safety Inspection Robot, DAL-e Delivery e Service Robot DAL-e.

«Questi premi testimoniano l’impegno costante e la dedizione dei nostri designer e ingegneri nel promuovere l’evoluzione verso un mondo basato sull’intelligenza robotica», ha dichiarato Dong Jin Hyun, Vice President e Head of Robotics LAB di Hyundai e Kia. «Continueremo a lavorare per sviluppare tecnologie robotiche innovative che rispondano in modo naturale alle esigenze dei clienti».