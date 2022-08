Hyundai e Kia: accordo di ricerca per l’esplorazione della superficie lunare

Hyundai e Kia, dopo aver aperto la strada a infinite possibilità di espansione della mobilità grazie a tecnologie innovative come la robotica e la mobilità aerea avanzata, ora guardano allo spazio.

Il 27 luglio Hyundai e Kia hanno infatti annunciato di aver firmato un accordo di ricerca congiunta con sei istituti di ricerca coreani e di aver dato vita a un organo consultivo per sviluppare soluzioni di mobilità destinate a esplorare la superficie lunare. L’annuncio segue il successo del lancio di un razzo di produzione nazionale avvenuto a giugno.

Con una collaborazione che dovrebbe iniziare già ad agosto, l’organo consultivo definirà il concept di mobilità per l’esplorazione lunare e le principali tecnologie di base, sviluppando ed esaminando strategie specifiche e misure di implementazione per operare sulla Luna. Hyundai e Kia supporteranno l’organo consultivo con le loro tecnologie di smart mobility.

Nell’ambito dell’accordo di ricerca multilaterale, i partner del settore privato e governativo integreranno le loro conoscenze e competenze per far progredire in modo significativo le tecnologie esistenti e progettare nuove soluzioni per la mobilità a sostegno dell’esplorazione della Luna. Le competenze saranno messe a disposizione in numerose aree, come le attrezzature per l’esplorazione, il software per il funzionamento della mobilità e le funzionalità di comunicazione a distanza.

Priva di aria, con temperature estreme e innumerevoli crateri e depositi di polvere lunare, composta da particelle taglienti e abrasive, la superficie della Luna è un ambiente eccezionalmente impervio. Se da un lato pone sfide significative allo sviluppo della mobilità per l’esplorazione della sua superficie, dall’altro rappresenta un terreno di prova definitivo e fornirà conoscenze preziose a Hyundai e Kia per accelerare ulteriormente la realizzazione di soluzioni di mobilità intelligenti e sostenibili sulla Terra.

Hyundai e Kia hanno costituito anche un organo consultivo interno con figure chiave per lo sviluppo e la gestione della mobilità sulla superficie lunare. Le risorse saranno messe a disposizione dal Robotics Lab di Hyundai e Kia, responsabile dello sviluppo dei robot. Hyundai e Kia collaboreranno anche alla progettazione e all’interpretazione di software e hardware, alla tecnologia di risposta all’ambiente spaziale e alle attrezzature speciali per condurre le missioni di esplorazione lunare.

L’accordo multilaterale per lo sviluppo della mobilità per l’esplorazione della superficie lunare rappresenta un momento fondamentale nella storia di Hyundai e Kia, e amplia la loro visione della mobilità futura – che include la robotica e l’AAM – allo spazio al di là della Terra. Nel processo di sviluppo della nuova robotica per l’esplorazione lunare, Hyundai e Kia prevedono inoltre di mettere a punto tecnologie proprietarie per le future applicazioni di mobilità.

A gennaio, Hyundai ha presentato al CES 2022 la sua visione di Metamobilità resa possibile dalla robotica, per arrivare a superare i limiti alla libertà di movimento, mostrando un video con protagonista il robot di Boston Dynamics, “Spot”, che esplora lo spazio.