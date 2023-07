Hyundai e Kia Official Mobility Partner della Coppa del Mondo femminile FIFA

Hyundai Motor Group e le sue controllate, Hyundai Motor Company e Kia Corporation, hanno annunciato il loro sponsorizzazione della Coppa del Mondo femminile FIFA Australia e Nuova Zelanda 2023™ in qualità di Official Mobility Partner FIFA. Questa partnership arriva appena un mese dopo il prolungamento della collaborazione del Gruppo con la FIFA fino al 2030.

Il focus della Coppa del Mondo femminile di quest’anno è sulla crescita e lo sviluppo del calcio femminile, un settore che Hyundai e Kia hanno sostenuto da tempo. Questo è evidente dalle loro precedenti sponsorizzazioni della FIFA Women’s World Cup™ nel 1999 e nel 2007. In qualità di Official Mobility Partner, Hyundai e Kia faciliteranno tutte le operazioni di trasporto durante le competizioni in Australia e Nuova Zelanda. Sfruttando le loro ampie reti di distribuzione internazionali, le due aziende metteranno a disposizione una vasta gamma di veicoli ecologici per il trasporto delle squadre, degli ufficiali, dei VIP e degli ospiti tra le diverse sedi.

Hyundai metterà a disposizione un totale di 371 veicoli (235 in Australia e 136 in Nuova Zelanda), a partire dalla cerimonia ufficiale di consegna tenutasi il 3 luglio presso lo Stadium Australia di Sydney. Kia fornirà 223 veicoli (119 in Australia e 104 in Nuova Zelanda), e la cerimonia di consegna si è svolta sempre il 3 luglio all’Eden Park Centerfield di Auckland.

I veicoli Hyundai e Kia saranno esposti in aree dedicate ai due brand negli stadi del torneo. Hyundai presenterà la seconda generazione di KONA e l’IONIQ 6, World Car of the Year 2023. Kia, invece, esporrà i suoi modelli completamente elettrici: la nuova EV9 e la EV6 GT, World Performance Car of the Year 2023.

Inoltre, dopo l’esposizione dell’iconico FIFA WWC Trophy presso la sede di Hyundai durante i National Fieldays del 17 giugno a Mystery Creek (Nuova Zelanda), l’azienda fornirà i veicoli per il Trophy Tour che farà tappa nelle città di Hamilton, Wellington e Dunedin.

Hyundai collaborerà inoltre per la quarta volta con il Museo FIFA, dopo le mostre sulla Coppa del Mondo tenutesi a Mosca (2018), Parigi (2019) e Doha (2022). La mostra sarà allestita al FIFA Fan Festival™ di Sydney per tutta la durata del torneo, per celebrare le donne nel calcio e lo sviluppo della Coppa del Mondo femminile.

Kia, d’altra parte, promuoverà la Coppa del Mondo femminile attraverso la sua filosofia “Movement that inspires” con Kia Australia e Kia Nuova Zelanda che condurranno campagne di marketing locali. Kia supporterà anche il programma Official Match Ball Carrier (OMBC) in tutte le partite, offrendo un’esperienza unica ai bambini che porteranno il pallone ufficiale della partita sul campo, camminando al fianco dei giocatori e degli arbitri. Kia lancerà inoltre una campagna digitale in cui le calciatrici diventeranno modelli per i bambini, con l’obiettivo di coltivare la leadership futura nel calcio femminile.