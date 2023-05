Hyundai e Kia rinnovano la partnership con FIFA fino al 2030

Hyundai Motor Company e Kia Corporation, affiliate di Hyundai Motor Group, hanno annunciato congiuntamente oggi il rinnovo fino al 2030 della storica partnership con la FIFA. Il nuovo accordo comprende anche la partecipazione delle società Boston Dynamics e Supernal, di cui il Gruppo detiene la maggioranza azionaria e che si occupano di mobilità robotica avanzata e mobilità aerea.

La partnership rinnovata coprirà una vasta serie di prestigiose competizioni organizzate dalla FIFA, tra cui le attesissime FIFA Women’s World Cup 2023 e FIFA World Cup 2026. Il legame tra Hyundai, Kia e la FIFA vanta una storia ventennale, con un’attenzione sempre crescente all’evoluzione del calcio femminile.

Per celebrare il rinnovo di questo accordo storico, si è svolta presso la sede centrale della FIFA a Zurigo, in Svizzera, una cerimonia ufficiale alla presenza dei vertici di Hyundai Motor Group e della FIFA. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, si è unito al presidente di Hyundai Motor Group, Karl Kim, per la firma ufficiale, simboleggiando l’impegno condiviso.

“Siamo entusiasti di continuare la partnership che ci lega a Hyundai e Kia da molti anni”, ha dichiarato il presidente della FIFA, Gianni Infantino. “Nel corso degli anni hanno dimostrato costantemente il loro impegno nel sostenere la FIFA e abbiamo potuto apprezzare la loro grande dedizione nel migliorare l’esperienza complessiva dei nostri eventi. Ora, stiamo iniziando insieme una nuova era, entusiasti delle prospettive che si aprono con la partecipazione di Boston Dynamics e Supernal. Continueremo a lavorare insieme per unire il mondo attraverso il calcio”.

“A nome di Hyundai Motor Group, siamo onorati di prolungare la partnership con la FIFA, dando nuovo impulso al nostro impegno, ormai di lunga data, nel mondo del calcio”, ha dichiarato Karl Kim, presidente di Hyundai Motor Group. “Con l’avvio di questa collaborazione rinnovata, non vediamo l’ora di mostrare a livello mondiale le potenzialità delle nostre soluzioni di mobilità. Insieme alla FIFA, perseguiremo l’obiettivo di ispirare e unire gli appassionati di tutto il mondo attraverso il potere del calcio”.

Come partner ufficiali della FIFA per la mobilità, Hyundai e Kia continueranno a svolgere un ruolo fondamentale nel garantire il pieno funzionamento dei trasferimenti in modo dinamico ed efficiente durante gli eventi e le competizioni FIFA. Attraverso la loro rete di filiali nazionali distribuite in tutto il mondo, Hyundai e Kia metteranno a disposizione una gamma completa di veicoli in grado di soddisfare i requisiti richiesti dalla FIFA, consentendo spostamenti rapidi e puntuali delle squadre, degli ufficiali e del personale.