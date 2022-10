Hyundai e TeamViewer: una partnership strategica

Hyundai e TeamViewer, fornitore leader a livello globale di soluzioni per la connettività remota e la digitalizzazione dell’ambiente di lavoro, hanno annunciato la loro partnership.

L’accordo si pone l’obiettivo di digitalizzare i processi aziendali e di produzione dell’Innovation Center di Hyundai Motor Group a Singapore (HMGICS). TeamViewer e Hyundai collaboreranno per beneficiare di tutti i vantaggi derivanti dalla digitalizzazione della smart factory HMGICS grazie all’uso della piattaforma di realtà aumentata (AR) di TeamViewer, che include funzionalità di realtà mista (MR) e di intelligenza artificiale (AI). La piattaforma verrà utilizzata per supportare le fasi di assemblaggio, manutenzione, gestione della qualità e logistica, come anche per progetti di customer experience e la formazione dei dipendenti.

Le due aziende lavoreranno congiuntamente su attività di ricerca e sviluppo in un’ottica di smart factory basata sulla realtà aumentata, sull’esperienza digitale immersiva dei lavoratori cosiddetti frontline e sull’integrazione dell’AI nei siti produttivi automobilistici del futuro.

Inoltre, la partnership porterà a un aumento della produttività, della precisione, della velocità e della sicurezza degli addetti alla produzione. In più, le due aziende attiveranno iniziative congiunte di marketing riguardanti la smart factory e la tecnologia AR per le aziende.