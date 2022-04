Hyundai: ecco il primo stabilimento alimentato da energia rinnovabile

Hyundai, già da diversi mesi, sta raccontando la sua strategia sulla sostenibilità nel podcast disponibile sul proprio sito, intitolato “Are We There Yet?”. Il sesto episodio entra nella fabbrica Hyundai in Repubblica Ceca. Il sito produttivo rappresenta, infatti, un’importante tappa nel percorso dell’azienda verso il l’ambizioso obiettivo di sostenibilità di raggiungere la carbon neutrality entro il 2045.

Insieme a Petr Michník, Head of Administration di Hyundai Motor Manufacturing Czech, la conduttrice Suzi Perry scopre come all’inizio del 2022 lo stabilimento HMMC sia diventato il primo dell’azienda a convertire il 100% del proprio consumo di elettricità in energia rinnovabile. Come spiega Michník, si tratta di un risultato estremamente significativo, data la grande quantità di energia richiesta dall’impianto per produrre un’auto nuova ogni minuto, 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana, anche se negli ultimi quattro anni lo stabilimento aveva già ridotto del 10% il consumo di energia.

Sebbene il sito produttivo di Hyundai Motor Manufacturing Czech sia ufficialmente alimentato da energia rinnovabile dal 1° gennaio di quest’anno, Michník racconta come sia stato all’avanguardia nell’approccio a una produzione rispettosa dell’ambiente fin da subito, anche da prima di iniziare ad essere operativo nel 2008. Piuttosto che abbattere gli oltre 1.000 alberi che si trovavano nell’area del suo cantiere, HMMC si è impegnata a ripiantarli nelle vicinanze.

L’impianto HMMC è il primo di Hyundai ad essere alimentato da elettricità rinnovabile al 100% grazie al suo impegno nella RE100 di Climate Group, un’iniziativa globale che riunisce centinaia di grandi e ambiziose aziende impegnate nell’uso di energia 100% rinnovabile e nell’accelerazione degli sforzi per lo sviluppo sostenibile e la carbon neutrality. La produzione dell’elettricità che alimenta HMMC proviene da una serie di fonti, che includono sia impianti di biogas locali sia fonti solari, idriche ed eoliche più lontane. Tutta l’energia acquistata da HMMC è accompagnata da certificati di Guarantee of Origin, che dimostrano la sua generazione da fonti rinnovabili.

Guardando al futuro, Michník ha spiegato che i piani di Hyundai Motor Manufacturing Czech per diventare ancora più sostenibile andranno oltre l’acquisizione di energia rinnovabile, poiché l’impianto mira non solo a continuare a ridurre il proprio consumo energetico, ma anche a produrre la propria energia solare da pannelli fotovoltaici installati sui vasti tetti della struttura.

Al di là dello stabilimento stesso, Michník ha parlato del notevole sforzo di HMMC per creare valore condiviso nella regione, qualcosa che, essendo lui stesso originario della zona, gli sta molto a cuore. Negli ultimi anni si è lavorato a una serie di progetti di bonifica, conservazione, educazione e recupero con la comunità locale. In particolare, Michník ha illustrato il progetto che ha intrapreso per preservare la biodiversità di piante, insetti e uccelli nei prati dei vicini Monti Beskydy nel 2021.

Con grande passione, Michník ha spiegato il suo entusiasmo nel raggiungere gli attuali obiettivi di sostenibilità di Hyundai e di impostarne di nuovi negli anni a venire.