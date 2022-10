Hyundai ha inaugurato il primo hotel al mondo alimentato da IONIQ 5

Questa nuova e unica esperienza, curata dalla giornalista e critica gastronomica Grace Dent, viene lanciata in seguito a una ricerca commissionata da Hyundai in Inghilterra e condotta da One Poll nel settembre 2022, che ha rilevato come quasi la metà (il 46%) degli intervistati ritenga che nello scegliere un alloggio per le vacanze la sostenibilità e l’ambiente siano ora più importanti per loro rispetto a cinque anni fa. Un quarto delle persone (25%) preferisce ad esempio soggiorni all’interno dei confini nazionali per ridurre la propria impronta ambientale, volando di meno.

Situato nell’Essex, a solo un’ora dal centro di Londra, l’Hotel Hyundai ruota attorno a un lussuoso cottage e si articola in tre aree: la suite, il ristorante e il cinema.

La suite

Un cottage di fascia alta firmato da Colemans Farm, con tutto ciò che gli ospiti possono aspettarsi da un boutique hotel di lusso. Dalle luci a tutti i comfort, ogni elemento è alimentato da IONIQ 5 e dalla sua tecnologia Vehicle-to-Load (V2L).

Bar & Ristorante

Nessun hotel è completo senza un bar e un ristorante e l’Hotel Hyundai non fa eccezione. Il menu e la carta dei cocktail sono stati curati da Grace Dent, con un’offerta di cibi e bevande innovativa e sostenibile come l’auto che la alimenta, con ingredienti di provenienza locale dell’Essex. Oltre a mangiare in terrazza e cucinare sul fuoco, gli ospiti possono usufruire dell’area bar e del ristorante – che dispone di una caffetteria IONIQ 5, con caffè espresso sapientemente preparato grazie all’alimentazione dall’auto.

Cinema

Per concludere la serata, gli ospiti sono invitati a godersi un film, con proiettore, altoparlanti e una macchina per popcorn alimentati dalla funzione V2L del modello, per vivere una vera esperienza cinematografica immersi nella natura.