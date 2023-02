Hyundai i10 e i10 N Line: aggiornate nel design e nelle funzionalità

Hyundai svela alcuni aggiornamenti che interesseranno la sua city-car di segmento A, i10, con rinnovati dettagli di design e nuove caratteristiche tecnologiche. L’aggiornamento include anche la versione N Line, ispirata ai modelli N ad alte prestazioni di Hyundai.

La rinnovata Hyundai i10 presenta un design interno ed esterno ancora più accattivante rispetto alla versione precedente, lanciata nel 2019, con anche due nuove colorazioni aggiuntive per la carrozzeria: Lumen Grey (un grigio chiaro e brillante con finitura perlata) e Meta Blue (blu con riflessi violacei e finitura perlata) – e tetto nero a contrasto.

La parte interna dei fanali anteriori e la firma LED anteriore e posteriore sono state ridisegnate. Le luci diurne anteriori a LED (DRL) sono state integrate nell’ampia griglia frontale che presenta un nuovo design a nido d’ape, mentre i gruppi ottici posteriori a LED creano ora una forma ad “H” sulla linea orizzontale del portellone. Anche i cerchi in lega da 15 pollici sono stati ridisegnati.

Le funzioni di connettività non solo rendono la rinnovata i10 più avanzata dal punto di vista tecnologico, ma garantiscono anche un’esperienza a bordo più pratica e confortevole. Le nuove tecnologie del modello includono un display LCD da 4,2 pollici di serie nel quadro strumenti, porte USB C sia all’anteriore che al posteriore, il sistema eCall di seconda generazione basato sulla rete 4G, e aggiornamenti delle mappe Over The Air (OTA). Al contempo, vengono riconfermati il caricatore wireless e il sistema di infotainment Audio Video Navigation (AVN) da 8 pollici con servizi telematici Bluelink® e connettività Apple CarPlay e Android Auto wireless.

L’aggiornata Hyundai i10 è inoltre dotata di serie di nuove funzioni di sicurezza Hyundai Smart Sense. Il sistema Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) è stato implementato per includere anche la funzione “Cyclist” accanto a “City”, “Interurban” e “Pedestrian” per aiutare a rilevare ed evitare potenziali ostacoli davanti a sé.

Il Lane Following Assist (LFA) utilizza il controllo dello sterzo per aiutare l’auto a rimanere nella corsia di marcia. Nel caso in cui una delle portiere posteriori sia stata aperta nel corso del tragitto, il Rear Occupant Alert (ROA) segnala di controllare i sedili posteriori, con un messaggio nel quadro strumenti quando il conducente sta per uscire dal veicolo, per far sì che nessun oggetto o persona possano essere dimenticati in auto.

L’inizio della produzione di Nuova i10 è previsto per aprile 2023 presso lo stabilimento Hyundai di Izmit, in Turchia. Maggiori informazioni su disponibilità e prezzi per il mercato Italiano verranno rilasciate nelle prossime settimane.