Hyundai i10 “N Line”: 100 CV e tanta grinta per la city-car coreana

E’ il terzo modello Hyundai in Europa a essere equipaggiato con l’allestimento sportivo N Line. Hyundai i10, la piccola del Marchio coreano, aggiunge quel brio che mancava grazie a un propulsore Turbo GDi 1.0 da 100 CV. Noi l’abbiamo provata.

Esteticamente, grazie all’allestimento N Line, la nuova i10 guadagna una consistente dose di grinta dal frontale specifico, con mascherina più grande e integrata di luci diurne a led. I cerchi in lega da 16″ con design dedicato, i vetri posteriori oscurati e le luci diurne e posteriori, anch’essi a LED, sottolineano il carattere distintivo della versione, accentuandone l’attitudine sportiva.

Altri elementi di design esclusivi sono il logo N Line, l’emblema i10 in rosso, come anche la piastra paramotore e il diffusore. È possibile scegliere tra diversi colori per la carrozzeria, che possono essere abbinati al tetto a contrasto all’insegna della massima personalizzazione.

All’interno, nuova i10 N Line esprime la sua anima ad alte prestazioni grazie al volante e al pomello del cambio marchiati N, alle bocchette dell’aria contornate di rosso ed alla pedaliera con finiture in metallo. Gli interni Premium con motivo 3D a nido d’ape, impunture e inserti rossi dedicati N Line si abbinano ai sedili sportivi che offrono maggior supporto. Allo stesso tempo, la vettura non perde il suo stile giovane e pratico, come anche il comfort e il grande spazio a bordo che la caratterizza grazie a una capacità di 252 litri del vano bagagli, versatile e tra i migliori del segmento. La strumentazione, identica a quelle delle altre Hyundai i10, è chiara, completa e i comandi, fra cui le rotelle nella consolle per la climatizzazione.

In termini di connettività, ecco il Multimedia System con touchscreen da 8″ con connettività Apple CarPlay e Android Auto, oltre alla funzionalità Bluetooth con riconoscimento vocale. Disponibile anche il sistema Bluelink di Hyundai, che permette di controllare la vettura da un’app rispondendo al ruolo sempre più essenziale della connettività nella mobilità moderna. I LIVE Services di Hyundai, che offrono informazioni su meteo, traffico e autovelox sempre aggiornate, sono inoltre offerti in abbonamento gratuito per i primi 5 anni.

Come le altre versioni del modello, Nuova i10 N Line è equipaggiata i sistemi ADAS di sicurezza attiva e di guida assistita Hyundai SmartSense. Tra questi la Frenata Automatica di Emergenza con Riconoscimento Veicoli e Pedoni (F.C.A.), il Mantenimento Attivo della Corsia (L.K.A), la Gestione Automatica dei Fari Abbaglianti (H.B.A.), il Rilevamento della Stanchezza del Conducente (D.A.W.), il Sistema di Assistenza alla Partenza in Salita (H.A.C.) e il nuovo Avviso di Ripartenza (L.V.D.A.).

Sotto il cofano c’è il motore 1.0 turbo TGDI benzina da 100 Cv che rendono la guida della city car Hyundai, agile e divertente. Il propulsore spinge la vettura in maniera vigorosa regalandole anche un buon allungo. La coppia è sufficiente a spostare la i10 N Line in qualsiasi marcia senza fatica, il che aiuta a tenere il motore a regimi bassi, dove rimane piuttosto silenzioso, grazie a una buona insonorizzazione dell’abitacolo. Il cambio a cinque marce è comodo da manovrare, lo sterzo rimane leggero e preciso in qualsiasi situazione.

Il prezzo di listino di Hyundai i10 N Line è di 17.400 euro.