Hyundai i20 N Line: il vestito sportivo della piccola coreana

La Hyundai i20 è stata tra le prime vetture del marchio a portare sul mercato il nuovo corso stilistico “Sensous Sportiness”, oggi presente ormai su tutta la gamma. Questa “aura” di sportività, molto evidente, soprattutto sulla N Line, è particolarmente intrigante e dona alla piccola coreana un caratterino davvero niente male. Allo stesso tempo, però, si è rivelata un’auto da città, docile e risparmiosa nel percorrere i tragitti di ogni giorno.

Hyundai i20 N Line strizza l’occhio agli amanti delle linee aggressive grazie a una serie di dettagli esterni e interni che ne esaltano l’appeal. Il paraurti anteriore dedicato presenta una rifinitura grigia che incrementa la sensazione di sportività, mentre la “cascading grille” nera con logo N Line e un motivo ispirato a quello di una bandiera a scacchi, sottolinea ulteriormente il carattere “racing”.

Ulteriori tocchi estetici che rendono riconoscibile l’allestimento sono i dettagli in grigio scuro, i badge “N Line” e il paraurti posteriore rivisitato con l’aggiunta di elementi aerodinamici e del doppio terminale di scarico. La i20 N Line adotta anche cerchi in lega bicolore da 17 pollici. All’interno spiccano i nuovi sedili sportivi caratterizzati da logo N e cuciture rosse a contrasto, oltre al volante N con design dedicato, la pedaliera in metallo e la leva del cambio rivestita in pelle con inserti rossi.

Dal punto di vista dell’infotainment, i20 N Line è equipaggiata con la versione più recente della tecnologia Bluelink di Hyundai che include numerosi servizi telematici per l’auto connessa come i Live Services Hyundai e le funzionalità da remoto tramite l’app Bluelink per smartphone. Nuova i20 N Line è inoltre dotata del ricco pacchetto di sistemi di sicurezza attiva e di guida assistita Hyundai SmartSense, in linea con i più alti standard europei.

Alla prova su strada, la i20 ci ha restituito una ottima dinamica di marcia grazie anche ai 120 CV che si sono rivelati, in qualche circostanza, davvero divertenti. Il cambio manuale intelligente iMT (intelligent Manual Transmission) a 6 rapporti, ideale proprio per operare con i propulsori ibridi a 48V. Si tratta di un controllo elettronico per gestire lo scollegamento e il ricollegamento di motore e trasmissione, abbinandolo al sistema ibrido. Quando il guidatore rilascia l’acceleratore viene automaticamente azionata la frizione, mantenendo il rapporto preselezionato. La i20 passa così in modalità “coasting” e quindi veleggia, minimizzando il consumo; in certe condizioni il sistema può anche spegnere il motore, annullando le emissioni.

Molto bene anche lo sterzo, sempre preciso e diretto, così some le sospensioni che accompagnano bene la vettura senza mai dimostrarsi troppo dure o troppo morbide. Ci sono poi i sistemi ADAS che la rendono una piccola ammiraglia: la Hyundai i20 N Line ti mantiene in corsia, ha il cruise adattivo, la retrocamera, i sensori anteriori e posteriori, mantenimento della distanza, riconoscimenti dei limiti e frenata automatica di emergenza. Tutti comfort molto apprezzati nella guida quotidiana, che stancano poco.

Hyundai i20 N Line parte da 20.800 euro con motore 1.0 T-GDI da 100 CV e cambio manuale a sei marce. Il motore della nostra prova, il 1.0 T-GDi Mild Hybrid da 120 CV sempre con iMT a 6 marce, parte da 22.500 euro.