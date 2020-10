Hyundai i20 N Line, un tocco di sportività

Dopo la presentazione di nuova i20 dello scorso febbraio, Hyundai svela nuova i20 N Line, il più recente modello del brand ad essere equipaggiato con l’allestimento N Line. Il nuovo membro della famiglia coreana è caratterizzato da elementi nel design di esterni e interni ispirati alla gamma ad alte prestazioni N.

La Hyundai i20 N Line, che farà il suo debutto sul mercato nella primavera 2021, strizza l’occhio agli amanti della sportività grazie a una serie di dettagli esterni e interni che ne esaltano l’aggressività. Il paraurti anteriore dedicato presenta una rifinitura grigia che incrementa la sensazione di sportività, mentre la “cascading grille” nera con logo N Line e un motivo ispirato a quello di una bandiera a scacchi, sottolinea ulteriormente il carattere “racing”.

Ulteriori tocchi estetici che rendono riconoscibile l’allestimento sono i dettagli in grigio scuro, i badge “N Line” e il paraurti posteriore rivisitato con l’aggiunta di elementi aerodinamici e del doppio terminale di scarico. La i20 N Line adotta anche cerchi in lega bicolore da 17 pollici.

All’interno spiccano i nuovi sedili sportivi caratterizzati da logo N e cuciture rosse a contrasto, oltre al volante N con design dedicato, la pedaliera in metallo e la leva del cambio rivestita in pelle con inserti rossi. La vettura è anche equipaggiata con la versione più recente della tecnologia Bluelink di Hyundai che include numerosi servizi telematici per l’auto connessa come i Live Services Hyundai e le funzionalità da remoto tramite l’app Bluelink per smartphone.

La nuova Hyundai i20 N Line è disponibile con tre diverse motorizzazioni: il 1.2 MPI da 84 CV o il 1.0 T-GDI nelle varianti da 100 CV e 120 CV. La versione col propulsore 1.0 T-GDI 120 CV è proposto anche con tecnologia mild-hybrid a 48 volt.