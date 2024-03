Hyundai i30: ecco il restyling con tante novità

Hyundai svela l’aggiornamento della gamma i30, rinnovata nel design e nella dotazione tecnologica, di sicurezza e di connettività. Arriverà in Italia a partire dal secondo trimestre 2024 nelle versioni a 5 porte e Wagon e sarà offerto anche con un allestimento Business indirizzato al mondo flotte, che sarà in grado di garantire un pacchetto competitivo ad aziende e liberi professionisti.

Dal punto di vista estetico, nella parte anteriore sono stati ridisegnati il motivo della griglia del radiatore, il paraurti e gli alloggiamenti dei fendinebbia, mentre nella parte posteriore prende posto un nuovo paraurti con un inserto che ne amplifica la larghezza e la presenza su strada. I fanali anteriori e posteriori a LED di serie con luci di posizione a forma di V rendono il modello unico e facilmente distinguibile, con un carattere deciso rimarcato anche dai cerchi in lega da 16 pollici dal design rinnovato.

Il rinnovamento continua anche all’interno, dove a parte della plancia è stata applicata una vernice speciale per che la rende più liscia e piacevole al tatto, mentre il tunnel centrale è stato verniciato in nero lucido. Gli interni neri sono abbinati a quattro diversi rivestimenti dei sedili: sola stoffa, stoffa e pelle, sola pelle oppure tessuto con effetto scamosciato e pelle. Tre i design dei sedili, che nelle versioni in sola stoffa e in stoffa e pelle si differenziano per un motivo a linee orizzontali sullo schienale.

Nella configurazione 5-porte sarà disponibile anche nell’allestimento N Line, caratterizzato da dettagli estetici sportivi, ispirati all’esperienza Hyundai nel motorsport, come le audaci maglie della griglia anteriore o il disegno a linee orizzontali rosse che decora gli interni in pelle e tessuto scamosciato. Nella versione aggiornata di i30 N Line sono stati aggiunti accenti metallizzati scuri nelle prese d’aria laterali del paraurti anteriore, così come alle minigonne. I clienti, inoltre, possono scegliere tra i nuovi cerchi in lega N Line fino a 18 pollici.

Le tecnologie di connettività di Nuova i30 offrono ai clienti un’esperienza a bordo ancora più confortevole. Le nuove caratteristiche includono un display LCD a colori da 4,2 pollici di serie, tre porte di ricarica USB type-C nella parte anteriore e posteriore, aggiornamenti delle mappe Over-the-Air (OTA) e un display completamente digitale da 10,25 pollici opzionale.