Hyundai: il van STARIA debutta in Italia

Hyundai ha annunciato il debutto in Italia di Nuova STARIA, VAN innovativo nel design e nella gestione degli spazi interni. Il multispazio presenta infatti dettagli stilistici inediti ed è stato sviluppato secondo un approccio “inside-out”, che parte dagli interni per massimizzare funzionalità e abitabilità.

Il design futuristico dona a Nuova STARIA una forma aerodinamica: un unico tratto, che corre dalla parte anteriore a quella posteriore. La sua silhouette pulita è ulteriormente accentuata dalla presenza dei fanali anteriori posizionati in basso e dall’utilizzo dello stesso colore della carrozzeria per tutte le parti frontali, enfatizzando lo stile moderno e pulito del veicolo.

Gli interni presentano uno stile lussuoso e un’atmosfera unica che si focalizza sul comfort del guidatore e dei passeggeri, mantenendo al contempo il massimo livello di funzionalità. I sedili anteriori sono progettati per offrire una sensazione di spaziosità e di comodità. La disposizione degli interni di STARIA si concentra sull’essenziale per offrire più spazio e flessibilità a bordo. La postazione del conducente ha un look high-tech e futuristico con un display anteriore avanzato da 10,25 pollici, una fascia centrale con tecnologia touch e un comando del cambio Shift-by-wire a pulsanti (solo con cambio automatico).

L’innovativo utilizzo dello spazio interno di STARIA è reso possibile dal passo di 3.273 mm del monovolume con una lunghezza complessiva di 5.253 mm e una larghezza di 1.997 mm. La sua altezza complessiva di 1.990mm è ottimizzata per consentire ai passeggeri di entrare e uscire comodamente dal veicolo ed è abbastanza alta da consentire a un bambino di età media di stare in piedi e muoversi con facilità.

Nuova STARIA è disponibile con motore diesel da 2.2 litri VGT da 177CV e 430Nm di coppia caratterizzato da un turbocompressore ad alta efficienza per una migliore erogazione della coppia a bassa velocità. Tra le diverse opzioni di powertrain, il 2.2 litri VGT può essere abbinato alla trazione anteriore con cambio manuale a 6 rapporti o automatico a 8 rapporti, oppure con il sistema a 4WD HTRAC abbinato all’automatico a 8 rapporti.

La sicurezza è uno degli aspetti distintivi di STARIA, che raggiunge standard elevatissimi anche grazie agi avanzati sistemi di sicurezza attiva come il Forward Collision Avoidance Assist (FCA) e il Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA) che portano il veicolo a essere uno dei riferimenti del suo segmento.

STARIA offre anche altre caratteristiche di sicurezza come il Wireless Module Seat Belt Reminder (WM-SBR), il primo sistema di promemoria cintura di sicurezza al mondo che utilizza la tecnologia di comunicazione wireless. Inoltre, se un passeggero tenta di aprire la porta scorrevole elettrica (versione Luxury), il Safe Exit Assist (SEA) impedisce l’apertura nel caso in cui un altro veicolo stia sopraggiungendo sul fianco. Il Rear Occupant Alert (ROA), invece, è in gradi di avvisare se un passeggero viene rilevato ancora sui sedili posteriori quando il conducente sta uscendo dal veicolo.

Sarà proposta con prezzi, in promozione, a partire da 43.000 euro e offrirà due allestimenti: Wagon a nove posti eLuxury a sette posti.