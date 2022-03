Hyundai inaugura il suo primo impianto nel sud-est asiatico

Si chiama Hyundai Motor Manufacturing Indonesia ed è il primo stabilimento Hyundai nel sud-est asiatico, situato nel complesso industriale Deltamas.

Il sito produttivo si trova a vicino a Cikarang, in Indonesia, 40 chilometri a est della capitale Giacarta. L’inaugurazione segue la firma da parte di Hyundai di un memorandum d’intesa (MOU) con il governo indonesiano per costruire e gestire un impianto di produzione locale che diventerà il centro di produzione di Hyundai per i mercati del sud-est asiatico.

Lo scorso dicembre, Hyundai ha completato la costruzione dell’impianto con una capacità produttiva iniziale di 150.000 unità. Hyundai prevede di investire nel sito produttivo una cifra di circa 1,55 miliardi di dollari, mentre la capacità produttiva dovrebbe essere aumentata a 250.000 unità.

Hyundai Motor Manufacturing Indonesia testimonia l’impegno dell’azienda verso lo sviluppo sostenibile e la visione “Progress for Humanity” grazie all’uso di tecnologie eco-friendly, come i pannelli solari che possono soddisfare parte del fabbisogno elettrico dell’impianto. Inoltre, Hyundai prevede di utilizzare vernici ecologiche a base d’acqua nel processo di verniciatura dei veicoli.

Il nuovo impianto di Hyundai non solo produrrà un modello strategico per la regione come il SUV CRETA, ma anche modelli elettrici competitivi come il veicolo 100% elettrico IONIQ 5.

Inoltre, l’azienda sta anche lavorando con LG Energy Solutions per costruire un sito produttivo di batterie a Karawang, in Indonesia, il cui completamento è previsto per la prima metà del 2023, con l’inizio della produzione nel 2024.

Le batterie prodotte dalla fabbrica sosterranno la transizione elettrica dell’Indonesia con la fornitura di batterie EV sostenibili. Le batterie prodotte localmente saranno acquistate per produrre modelli elettrici nello stabilimento indonesiano, migliorando ulteriormente la competitività dei prezzi dei modelli EV.

In futuro, Hyundai produrrà nel nuovo stabilimento indonesiano il SUV SANTA FE nella prima metà del 2022 e un piccolo strategico Multi-Purpose Vehicle (MPV) per i mercati del sud-est asiatico nella seconda metà del 2022.

La creazione di un impianto di produzione di veicoli in Indonesia testimonia l’impegno di Hyundai a portare innovazioni rivoluzionarie nel Paese in termini di prodotti e servizi. Hyundai dispone di una rete di 100 concessionari situati in 40 città di tutta l’Indonesia, da Sumatra a Papua.

Hyundai mira a sviluppare modelli strategici che soddisfino le esigenze dei mercati locali. Inoltre, Hyundai sta lavorando per crescere e svilupparsi insieme ai suoi partner locali in Indonesia, organizzando attività di formazione per uno scambio di conoscenze e tecnologie. Questi sforzi riflettono l’impegno di Hyundai a crescere insieme all’Indonesia e ad offrire costantemente prodotti di qualità.

Hyundai adotterà anche un approccio incentrato sul cliente in termini di produzione e vendita. I veicoli saranno offerti su uno schema build-to-order (BTO), permettendo ai clienti di scegliere le specifiche del prodotto al momento dell’ordine e abbassando i costi di inventario.

La piattaforma online Click-to-Buy di Hyundai consente ai clienti di attraversare tutte le fasi dell’esperienza di acquisto del veicolo dalla propria abitazione. Infine, myHyundai Indonesia, una piattaforma unica di abbonamento alla mobilità, è stata presentata per supportare lo stile di vita quotidiano dei proprietari di veicoli Hyundai.