Hyundai Ioniq 5: comfort, tecnologia e autonomia da prima della classe

Ioniq, in casa Hyundai, rappresenta un manifesto dell’elettrificazone. Del resto, negli ultimi anni, il Marchio coreano è uno dei Costruttori che ha puntato maggiormente sul mondo dell’elettrico, con una massiccia elettrificazione della propria gamma. Noi abbiamo provato IONIQ 5, crossover medio-grande e primo modello costruito sulla nuova piattaforma e-GMP sviluppata da Hyundai per EV.

Partiamo, come sempre, da uno sguardo all’estetica. Le linee esterne sono decisamente futuristiche, quasi da “concept car”. Alla base c’è quello che viene chiamato Parametric Pixel Design ossia un richiamo ai pixel che viene fuori soprattutto negli stop posteriori e nei gruppi ottici anteriori. Lateralmente, le maniglie automatiche a scomparsa assicurano una superficie pulita e una maggiore efficienza aerodinamica. Le linee anteriori e posteriori del veicolo si fondono insieme alle portiere e la forma robusta del montante C, ispirata al concept elettrico “45”, attribuisce a IONIQ 5 una presenza identificabile anche a distanza. Le ruote aerodinamiche riprendono il tema stilistico Parametric Pixel e sono proposte con un diametro di 20’’, i cerchi più grandi mai ospitati da un veicolo elettrico Hyundai.

Gli interni restano fedeli all’aspetto futuristico degli esterni. Qui il tema “living space” è rappresentato soprattutto dalla Universal Island, una consolle centrale mobile che può scorrere indietro fino a 140 mm. La Universal Island, unita al pavimento piatto del veicolo in cui sono collocate le batterie, consente una maggiore libertà di movimento all’interno dell’abitacolo.

IONIQ 5 è dotata di sedili anteriori regolabili elettricamente che possono essere reclinati comodamente fino all’angolazione ottimale, offrendo agli occupanti una sensazione di estrema leggerezza. Hyundai ha ridotto lo spessore dei sedili anteriori del 30%, offrendo maggiore spazio ai passeggeri seduti sui sedili posteriori. La sensazione di trovarsi all’interno di un piccolo salotto è confermata anche grazie alla presenza di una “presa-corrente” nel divanetto posteriore dove è possibile collegare il computer per lo smart working o, per esempio, la TV. Il passo di 3 metri poi aiuta ancora di più questa ampiezza degli interni, ma soprattutto garantisce una buona modularità. Grazie a questo i sedili posteriori possono scorrere in avanti o indietro di 135 mm.

Sulla IONIQ del nostro test, troviamo due schermi da 12,3 pollici sia per il display infotainment, sia per la strumentazione. Presenti Apple CarPlay e Android Auto, godibili anche in modalità wireless e la app di gestione remota della vettura e navigazione basata sul cloud. Il bagagliaio va da 551 litri fino a quota 1.587 litri di volume. Al di sotto del piano di carico trovano spazio i cavi: il cavo di Tipo 2 ed il cavo per la presa 220V.

Alla prova su strada, la Hyundai Ioniq 5 con batteria da 77,4 kWh e una potenza di 168 Kw (225 cavalli) in configurazione RWD, si comporta molto bene. La caratteristica principale del crossover elettrico di Hyundai rimane sicuramente il comfort di guida. La spinta è sempre molto buona e i suoi 350 Nm si fanno sentire. L’assetto è morbido e assorbe bene le asperità del manto stradale camuffando in maniera ottimale un peso importante della vettuta (quasi 2.000 kg). L’autoniomia dichiarata dalla Casa e di 500 km, dato vicino a un riscontro reale, soprattutto se guidata sfruttando molto la frenata rigenerativa e la modalità di guida i-Pedal (noi abbiamo percorso poco più di 400 km). La ricarica è possibile sia in AC con la presa di Tipo 2, che in DC con una presa CCS Combo. Nel primo caso massimo 11 kW di potenza, nel secondo si arriva fino a 225 kW.

Il prezzo di Hyundai Ioniq 5 parte da 48.750 euro per l’allestimento Progress e la versione 58 kWh RWD in allestimento Progress.