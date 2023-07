Hyundai IONIQ 5 N debutta al Goodwood Festival of Speed

Hyundai ha sorpreso il pubblico al Goodwood Festival of Speed svelando il suo ultimo gioiello, la IONIQ 5 N. Questo modello segna un’importante pietra miliare nel percorso intrapreso da Hyundai per offrire mobilità sostenibile di alta qualità, combinando l’essenza del marchio N con l’efficienza elettrica.

La IONIQ 5 N è una vettura proiettata verso il futuro, rappresentando un’esperienza di guida dinamica e ad alte prestazioni sia su strada che su pista per gli appassionati automobilistici. Con un design esterno accattivante e una serie di caratteristiche tecniche avanzate, questo modello si distingue nel panorama delle auto elettriche.

Gli esterni della IONIQ 5 N sono stati sapientemente progettati per migliorare le prestazioni. I paraurti ridisegnati e lo spoiler posteriore ad ala non solo conferiscono un aspetto sportivo alla vettura, ma massimizzano anche il suo potenziale di guida. La linea estetica in colore “Luminous Orange”, un’esclusiva per i modelli EV N, dona alla IONIQ 5 N un aspetto da auto da corsa, mentre i cerchi in alluminio forgiato da 21 pollici con pneumatici Pirelli P-Zero 275/35 R21 garantiscono una guida performante e una migliore aderenza in pista.

All’anteriore, la caratteristica griglia N Mask collega in modo armonioso i fanali, integrando elementi funzionali che contribuiscono a un migliore raffreddamento del veicolo. Lo spoiler inferiore sottolinea l’assetto ribassato dell’auto, enfatizzando la sua vocazione alle alte prestazioni. La parte posteriore è caratterizzata da un prominente spoiler ad ala e da un estrattore con dettagli arancioni, che non solo migliorano la gestione del flusso d’aria, ma esaltano anche visivamente le prestazioni sportive della IONIQ 5 N.

L’interno dell’abitacolo riprende lo stile distintivo del marchio, con l’applicazione di elementi N sul volante, sui sedili, sui pannelli delle portiere e sulla pedaliera in metallo. L’abitacolo è stato appositamente ottimizzato per offrire una straordinaria esperienza di guida su pista.

Il volante di nuova concezione, con il logo N in evidenza per la prima volta, è dotato dei pulsanti di selezione delle modalità di guida desiderate. Le modalità di guida possono essere personalizzate e associate a ciascun pulsante per massimizzare l’efficacia della guida. Inoltre, il pulsante N Grin Boost, situato sopra la razza destra, offre un accesso immediato e intuitivo alla massima accelerazione, mentre i paddle posti a portata di mano del conducente consentono di attivare le funzioni N e-shift e N Pedal.

La IONIQ 5 N è equipaggiata con motori elettrici ad alte prestazioni in grado di raggiungere i 21.000 giri al minuto, che forniscono una potenza di 478 kW / 650 CV quando la funzione N Grin Boost è attivata. Questo risultato è reso possibile dall’inverter a due stadi, che offre una maggiore efficienza energetica e permette di gestire una potenza più elevata proveniente dalla nuova batteria da 84 kWh.

Ma le caratteristiche esclusive della IONIQ 5 N non si fermano qui. Il modello offre una serie di funzionalità progettate per migliorare le prestazioni in pista. La funzione N Grin Boost, ad esempio, consente di massimizzare l’accelerazione per un incremento di potenza di 10 secondi, mentre l’N Launch Control offre tre diverse modalità di trazione per ottenere partenze più veloci. Inoltre, il sistema Track SOC (stato di carica) calcola automaticamente il consumo della batteria per ogni giro.

La gestione termica rappresenta un altro punto di forza della IONIQ 5 N. Grazie a un sistema potenziato di raffreddamento, che comprende un’area di dissipazione del calore più ampia e miglioramenti ai radiatori dell’olio dei motori elettrici e al refrigeratore della batteria, questo modello offre una resistenza superiore alla perdita di potenza causata dal surriscaldamento. I radiatori indipendenti per la batteria e i motori garantiscono prestazioni costanti e durature anche in condizioni di guida estreme.

Infine, la IONIQ 5 N offre un’esperienza di guida ancora più coinvolgente grazie alle funzioni N e-shift e N Active Sound+. La N e-shift simula i cambi di marcia di una trasmissione a doppia frizione (DCT) a otto velocità, offrendo una sensazione di guida più precisa e interattiva. Inoltre, il sistema N Active Sound+ è stato sviluppato per migliorare l’esperienza acustica del conducente, offrendo tre diverse tematiche sonore che si ispirano ai motori N ad alte prestazioni e ai jet da combattimento bimotore.