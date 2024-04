Hyundai IONIQ 5 N eN1 Cup: una nuova era per le competizioni con EV

In occasione della prova ufficiale per i team che parteciperanno al prossimo Hyundai N Festival, Hyundai ha presentato IONIQ 5 N eN1 Cup: esclusiva auto da corsa elettrica basata su IONIQ 5 N che segna l’inizio di una nuova era sostenibile per le competizioni sportive.

IONIQ 5 N eN1 Cup car utilizza lo stesso sistema di alimentazione elettrico di IONIQ 5 N, la prima EV ad alte prestazioni del marchio N, con una straordinaria accelerazione e una potenza fino a 650 CV, nonché un’elevata capacità di guida intensiva e duratura su circuito. La vettura combina la tecnologia all’avanguardia dell’Electric Global Modular Platform (E-GMP) di Hyundai con un efficace sistema di gestione termica della batteria e un potente sistema di frenata rigenerativa.

Come Elantra N1, IONIQ 5 N eN1 Cup è un’auto da corsa di altissimo livello per piloti professionisti che gareggiano nella classe N1, con prestazioni migliorate ad esempio utilizzando pneumatici slick. La nuova classe eN1 sarà introdotta quest’anno e opererà secondo regolamenti aperti, in modo che i team possano competere con diversi pneumatici senza essere limitati a un singolo produttore.

IONIQ 5 N eN1 Cup presenta un body-kit ridisegnato: passaruota abbassati e allargati, una carreggiata maggiorata per migliorare la maneggevolezza, maggiore deportanza grazie allo splitter anteriore e allo spoiler posteriore, con migliorie aerodinamiche diffuse dal frontale al posteriore. IONIQ 5 N eN1 Cup è anche più leggera, grazie all’eliminazione di componenti non necessari e l’utilizzo di cerchi forgiati alleggeriti, cofano in FRP e finestrini in policarbonato.