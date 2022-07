Hyundai IONIQ 6 arriva nello spazio virtuale con gli NFT dedicati

Presentata il 14 luglio, giorno dell’anteprima mondiale del nuovo modello IONIQ, la IONIQ 6 NFT Collection è il secondo set ufficiale di non-fungible token emesso da Hyundai finora, pensato per fornire nuove esperienze e veicolare valori, intercettando soprattutto il target Millennial e Generation Z. Partendo dalle esperienze personalizzate che i clienti, guidatori o passeggeri, possono vivere con la nuova Electrified Streamliner, Hyundai prevede di portare l’esperienza elettrica di IONIQ 6 nello spazio virtuale.

La “IONIQ Citizenship” è un programma di adesione NFT che offre ai proprietari degli NFT IONIQ 6 esperienze e servizi esclusivi. Oltre ai vantaggi funzionali nel mondo reale, la “IONIQ Citizenship” punta a espandere le potenzialità virtuali – che non hanno limiti fisici – delle esperienze che la gamma IONIQ può arrivare a offrire, dall’accesso esclusivo agli spazi virtuali a contenuti digitali esclusivi, da oggetti fisici ispirati a IONIQ 6 fino ad alcuni servizi che varieranno in base alla rarità.

Verranno incrementati i modi innovativi in cui sarà possibile fare esperienza di IONIQ 6 grazie a diverse partnership, come giveaway di articoli virtuali di moda e l’accesso VIP esclusivo a “Planet Hyundai”, lo spazio Hyundai sulla piattaforma globale del metaverso ZEPETO, inaugurato il 14 luglio in collaborazione con Naver Z. I proprietari avranno la possibilità di richiedere una gift card per ricevere una cover per il telefono personalizzata da NFTYC (NFT Your Case), il primo produttore di custodie per telefoni NFT al mondo e parte del brand globale di accessori tecnologici CASETiFY. Infine, l’azienda aprirà gradualmente uno spazio virtuale interattivo per l’evento esclusivo “IONIQ Digital Garage”, riservato ai titolari di NFT.

La IONIQ 6 NFT Collection riflette le esperienze personalizzate dei clienti che si integrano con gli interni flessibili del modello. Hyundai ha emesso 5.000 NFT IONIQ 6 dedicati a sei diversi temi: Guida divertente, Guida senza stress, Lavoro, Socializzazione, Benessere e Intrattenimento.

Ciascuno degli NFT IONIQ 6 ha una creatività unica, frutto di un formato generativo che mescola in maniera casuale diversi sfondi, colori esterni e oggetti che possono dare forma a decine di migliaia di combinazioni. Gli sfondi degli NFT rappresentano lo spazio interno accuratamente progettato di IONIQ 6 e sono ispirati alla nuova illuminazione Dual Color Ambient Lighting. Inoltre, quattro colori esclusivi NFT di IONIQ 6 sottolineano il design futuristico dell’identità della gamma IONIQ.

Hyundai ha scelto di distribuire gratuitamente con Airdrop e di non vendere la IONIQ 6 NFT Collection, per consentire a un numero ampio di persone di avere accesso a queste esperienze uniche.

Il Marchio continuerà a comunicare le esperienze innovative connesse alla gamma IONIQ attraverso “Capsule IONIQ”, una NFT newsletter pensata per rafforzare le relazioni con la comunità NFT che partirà ad agosto. Ispirandosi alle capsule collection della moda, Capsule IONIQ racconterà storie su IONIQ in un formato sperimentale.