Hyundai IONIQ 6: l’innovazione della mobilità elettrica con Intelligent Front-lighting System

Hyundai IONIQ 6, il secondo modello della gamma IONIQ dedicata ai veicoli elettrici a batteria, è stato progettato per ridefinire i confini della mobilità elettrica attraverso una serie di tecnologie avanzate, spazio e funzionalità personalizzabili e un’ampia autonomia. Inoltre, IONIQ 6 è il primo modello Hyundai in Europa ad essere equipaggiato con l’avanzato Intelligent Front-lighting System (IFS), che garantisce un’elevata sicurezza stradale.

L’Electrified Streamliner ha un profilo aerodinamico che garantisce un’efficienza eccezionale con un Cx di 0,21, permettendole di raggiungere fino a 614 km di autonomia (WLTP), e fa un uso innovativo di materiali sostenibili coerentemente con l’impegno a supporto della sostenibilità di Hyundai.

L’IFS rappresenta l’evoluzione della funzione di sicurezza attiva HBA (High Beam Assist), utile per evitare di abbagliare altri utenti della strada e limitare così i pericoli. L’HBA standard disattiva temporaneamente gli abbaglianti quando viene rilevato un veicolo che precede o si avvicina in una corsia opposta, ma lo fa spegnendo completamente gli abbaglianti causando di conseguenza una temporanea riduzione della visibilità per il guidatore, anche se solo per pochi secondi.

L’IFS risolve efficacemente questo problema: come l’HBA, permette al guidatore di mantenere gli abbaglianti accesi in maniera continua nella guida notturna, ma quando vengono rilevati altri veicoli davanti all’auto la tecnologia è capace di spegnere solo la parte di proiettore che potrebbe disturbare gli altri conducenti, lasciando accese tutte le altre. In questo modo, l’IFS garantisce la migliore visibilità per il guidatore di IONIQ 6 in qualsiasi momento, senza arrecare disagio agli altri utenti della strada.

Gli abbaglianti sono spesso considerati un’arma a doppio taglio: mentre assicurano la visibilità del conducente che li utilizza, la visibilità aggiuntiva spesso comporta che il conducente dall’auto in arrivo nel senso di marcia opposto o dall’auto che precede possa restare abbagliato dal forte fascio di luce. L’IFS garantisce invece una capacità di controllo della luce tale da impedire il verificarsi di tali effetti abbaglianti, garantendo la massima visibilità senza disturbare gli altri conducenti.

La tecnologia IFS viene applicata al modulo abbagliante in ciascuna delle luci Parametric Pixel che caratterizzano IONIQ 6. Ogni modulo abbagliante contiene un Matrix Beam LED, che allinea 8 segmenti IFS per fanale e può quindi offrire una visibilità elevata e adattabile. Grazie a questa diversificazione delle sorgenti luminose, l’IFS può controllare con precisione la direzione e l’intensità dei fasci luminosi.