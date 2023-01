Hyundai Italia e Radio DEEJAY presentano l’inedito podcast sulla K-culture

Gli episodi della prima stagione

Ep. 1 – Korean Wave – Il successo dell’industria culturale coreana. Gianluca e Elisa spiegano che cos’è “Hallyu”, il neologismo che indica il fenomeno della cultura sudcoreana che si è diffusa nel mondo. Dai TV drama alla musica, per passare al mondo del beauty fino a quello del food. Ospite della puntata Marianna Baroli, giornalista esperta di cultura pop sud-coreana.

Ep. 2 – I cinema e le serie TV sudcoreane. Negli ultimi tempi, quando si parla di serie TV e film coreani non si può non pensare a numeri da record. Insieme a Nicola Vitello, giornalista, doppiatore e speaker di Radio DEEJAY, vengono ripercorsi i casi più celebri (come la serie Netflix Squid Game) e se ne scoprono di nuovi.

Ep. 3 – Arte e cultura: Seoul nuova capitale dell’ arte? La Corea del Sud ha una ricca tradizione artistica e il governo si impegna attivamente per garantirne non solo la continuazione, ma anche la diffusione. Dalle ceramiche tradizionali agli art toys di oggi, in questa puntata viene esplorato il mondo dell’arte con Valentina Buzzi, ricercatrice, art advisor e curatrice di mostre con sede a Seoul.

Ep. 4 – Kimchi, Bibimpap e molto altro – Quando il korean food diventa trend. La cucina coreana insegna che piatti “sani” non devono essere per forza noiosi, anzi. Regole del “galateo coreano”, ricette veloci da riproporre e qualche curiosità gastronomica: in questa puntata l’intervento di Vincenzo Acampora, esperto di cucina sudcoreana e autore del blog “Kimchi e basilico”.

Ep. 5 – Tecnologia sudcoreana – Uno sguardo sempre rivolto al futuro. Dietro al grande successo della K-wave ci sono anche una serie di mirati investimenti tecnologici che hanno portato la Corea del Sud ad essere uno dei Paesi più “Digital Friendly” del mondo. Ospite della puntata Andrea Galeazzi, architetto e blogger esperto di tecnologia e automotive.