Hyundai Italia: importanti aggiornamenti per l’app myHyundai

Hyundai Italia lancia il nuovo aggiornamento dell’app myHyundai, concepita per rendere più agevole l’interazione con i clienti e offrire un canale di comunicazione intuitivo con le concessionarie. Con una serie di nuove funzionalità, myHyundai si evolve per offrire un’esperienza ancora più completa, consentendo di restare connessi al mondo Hyundai attraverso un’applicazione semplice da utilizzare e sempre a portata di mano tramite smartphone, per monitorare costantemente lo stato del proprio veicolo.

Con l’aggiornamento, l’app myHyundai permette non solo di accedere facilmente a tutti i servizi e le informazioni sulla propria auto, ma anche di attivare un canale di comunicazione diretto con la concessionaria, elevando il livello dell’assistenza e riducendo sensibilmente i tempi di attesa. Grazie all’opzione Service Booking è possibile, infatti, inviare richieste di prenotazioni di servizi base (come sostituzione olio e motore o filtro olio, sostituzione filtro aria, ecc.) e programmare appuntamenti per la manutenzione ordinaria nei momenti più comodi a seconda delle esigenze

myHyundai integra i servizi di telematica Bluelink per rimanere sempre connessi con la vettura, pianificare gli spostamenti e avere a portata di mano lo status dell’auto.

Inoltre, per un’esperienza ancora più facile e senza stress, myHyundai integra nuove funzioni utili nella gestione quotidiana dell’auto, come Spie Luminose, che consente, nel caso di accensione di una spia, di capire quali accorgimenti adottare semplicemente inquadrando l’icona. Grazie alla Live Chat, inoltre, è possibile usufruire della consulenza real-time delle concessionarie, ricevere informazioni sui prodotti e supporto attraverso una chiamata o una chat istantanea, oppure prenotare un appuntamento in salone

Ulteriormente arricchita anche la sezione myPrivilegi, dove gli utenti accedono alle iniziative dei circa 270 partner di Hyundai, con oltre 320 promozioni aggiornate ogni settimana. Nell’area personale è possibile scegliere tra le diverse categorie: cinema e teatri, vacanze e viaggi, tecnologia, tempo libero e molto altro, approfittando delle speciali offerte riservate ai clienti

Significativamente migliorata nella forma e nei contenuti, l’app myHyundai rappresenta uno nuovo, importante step nel percorso del brand volto a offrire ai clienti esperienze sempre più piacevoli, facili e connesse

L’app myHyundai è disponibile gratuitamente per Apple o Android su App Store e Google Play e permette anche di rimanere aggiornati sulle novità di Hyundai nella sezione News. Per maggiori informazioni, visitare il sito Hyundai.