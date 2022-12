Hyundai Italia presenta Wall of the Future: a Milano prende vita la città del futuro

Hyundai Italia presenta Wall of the Future, un murale interattivo a realtà aumentata attraverso cui fare esperienza della città del futuro, dove la mobilità aiuta la vita quotidiana delle persone in modo intelligente e sostenibile, grazie alle innovazioni che l’azienda sta già implementando.

Wall of the Future è una realizzazione di oltre 300 metri quadri che copre un’intera facciata di un edificio situato a fianco delle Colonne di San Lorenzo nell’omonimo e vibrante quartiere di Milano, città dalla vocazione sostenibile e avanguardistica, da tempo impegnata sul fronte dell’innovazione green e di una mobilità a misura di cittadino.

Il murale offre lo scorcio di un mondo in cui la tecnologia è al servizio di tutti, dove auto a guida autonoma, robot e mezzi per la mobilità aerea avanzata migliorano la quotidianità delle persone. Non a caso il tratto di Marianna Tomaselli, l’artista internazionale che ha realizzato l’illustrazione, trasmette un senso di calore e armonia, raffigurando un’ambientazione dove la tecnologia intercetta i bisogni degli individui, donando spazio alle loro attività, al loro tempo, alle loro vite.

Grazie a un QR Code, i passanti possono accedere a una piattaforma di realtà aumentata per vivere un’esperienza immersiva, inquadrando i diversi dettagli della composizione e approfondendo la funzione e l’utilità delle diverse tecnologie raffigurate. In questo modo, Wall of the Future di Hyundai diventa una vera e propria installazione che unisce sensibilità artistica e tecnologia, coerentemente con la visione del brand, che associa sempre l’elemento umano all’innovazione e sostiene un’idea di progresso incentrato sulla persona.

Così, fino al 18 gennaio 2023, Wall of the Future permetterà al pubblico di scoprire in prima persona la tecnologia Hyundai del prossimo futuro. Una tecnologia sostenibile, che ridurrà l’impatto ambientale e migliorerà non solo le soluzioni di mobilità, ma anche la qualità della vita di tutti in linea con la vision Progress for Humanity.

L’obiettivo di Hyundai è quello di diventare un fornitore di soluzioni di mobilità intelligenti e sostenibili, attraverso tre pilastri come l’elettrificazione, la tecnologia e l’innovazione. Grazie a un profondo impegno, ulteriormente cresciuto negli ultimi anni, Hyundai è oggi uno dei brand tecnologicamente più all’avanguardia in ambiti quali la mobilità aerea avanzata (Advanced Air Mobility), la guida autonoma (ad esempio con il Robotaxi IONIQ 5) e la robotica (con il robot Spot®, in grado di muoversi su terreni differenti e di automatizzare diverse attività).

Wall of the Future è nato da un’idea di Innocean Italy, in collaborazione con EY Yello per l’amplificazione digital e social.