Hyundai, Kia e Samsung insieme per connettere mobilità e spazi domestici

Hyundai Motor Company e Kia Corporation hanno ufficializzato un accordo con Samsung Electronics per una collaborazione nei servizi Car-to-Home e Home-to-Car, mirando a potenziare l’interazione tra gli spazi abitativi e la mobilità.

Grazie a questa partnership, i clienti di Hyundai e Kia avranno la possibilità di gestire i dispositivi digitali a distanza mediante comandi vocali e touch tramite i sistemi di infotainment delle loro auto. Allo stesso tempo, potranno controllare diverse funzioni del veicolo da remoto attraverso altoparlanti AI, televisori e app per smartphone.

Questo sarà reso possibile attraverso l’integrazione sinergica dei servizi per auto connesse di Hyundai e Kia con la piattaforma Internet of Things (IoT) di Samsung, nota come “SmartThings”. Ciò garantirà un’esperienza di connettività più completa nella vita quotidiana dei clienti.

Ad esempio, in una serata estiva calda, gli utenti potranno attivare la “Modalità Home” per regolare il condizionatore o il purificatore d’aria, avviare il robot aspirapolvere e accendere le luci prima di arrivare a casa. Al contrario, prima di lasciare la casa, potranno attivare la “Modalità Away” per spegnere le luci superflue e far partire l’aspirapolvere robot, ritrovandosi in un ambiente pulito al rientro, con l’aria condizionata del veicolo pre-attivata a una temperatura confortevole.

Il servizio Car-to-Home di Hyundai e Kia consentirà agli utenti di personalizzare e salvare modalità specifiche per situazioni diverse, riducendo al minimo la necessità di interazione durante la guida. Funzioni automatiche basate sulla posizione saranno integrate, offrendo un servizio più comodo per i clienti.

I possessori di veicoli elettrici avranno accesso al servizio integrato di gestione dell’energia domestica di SmartThings per monitorare l’utilizzo di energia in casa e nel veicolo, potendo regolare i tempi di ricarica in modo ottimale.

Hyundai e Kia prevedono di estendere questi servizi ai clienti internazionali, collegando le proprie piattaforme per le auto connesse con Samsung SmartThings. Per questo, svilupperanno sistemi di infotainment stabili e capaci di offrire tali servizi anche attraverso aggiornamenti over-the-air (OTA) e USB per i veicoli esistenti.

Hyundai e Kia già offrono in Corea del Sud servizi Car-to-Home e Home-to-Car attraverso collaborazioni con aziende di telecomunicazioni e costruzioni. Questa partnership espanderà i servizi Car-to-Home, precedentemente limitati a luci, prese di corrente, valvole del gas, caldaie, aria condizionata e ventilazione, e Home-to-Car, inclusi il condizionamento, l’accensione e la gestione delle ricariche del veicolo, per supportare connessioni con una gamma più ampia di dispositivi.