Hyundai lancia “Re:Style 2021”

Hyundai ha lanciato il terzo appuntamento a cadenza annuale di “Re:Style”, un progetto di moda upcycling (riciclo e riuso) che utilizza materiali scartati durante il processo di produzione automobilistica e che valorizza lo spirito sostenibile del brand, anche oltre il settore automobilistico.

Re:Style 2021 è stato lanciato a Seul e Parigi in partnership con i negozi di moda L’Eclaireur e Boontheshop. La collaborazione unica che coinvolge le tre aziende mette in evidenza l’impegno sempre crescente di Hyundai per la produzione eco-friendly, la propensione alla collaborazione creativa e l’attenzione dei consumatori che hanno a cuore l’ambiente. In particolare, le partnership di Hyundai con L’Eclaireur e Boontheshop riflettono l’impegno comune delle due aziende di moda nella produzione eco-friendly e nell’offerta di articoli facilmente accessibili e indossabili.

“Con la terza celebrazione annuale di Re:Style, Hyundai continua a dedicarsi alla sua vision e obiettivo ‘progress for humanity’ “, ha dichiarato Thomas Schemera, Global Chief Marketing Officer e Head of Customer Experience Division di Hyundai Motor Company. “Stiamo intensificando costantemente le nostre collaborazioni in diversi settori in tutto il mondo per contribuire ad un futuro sostenibile. Re:Style 2021 rappresenta una di queste collaborazioni, e speriamo riesca ad essere un punto focale per i giovani consumatori di tutto il mondo per comprendere l’impatto dei materiali di scarto della produzione nell’ambiente comune, e come possiamo riutilizzarli in modo creativo e pratico.”

Nei negozi online e fisici di L’Eclaireur e Boontheshop, dodici articoli di moda tra cui giacche sportive, felpe, felpe con cappuccio, pantaloni corti e lunghi, sono in vendita in edizione limitata. L’iniziativa è stata attiva a ottobre nei negozi fisici, mentre negli shop online andrà avanti fino al 10 novembre (leclaireur.com, sivillage.com).

Per Re:Style di quest’anno sono stati utilizzati materiali di scarto della produzione automobilistica, come airbag e cinture di sicurezza. In più, sono stati utilizzati anche materiali ecologici utilizzati nel crossover 100% elettrico Hyundai IONIQ 5, come il Bio PET e le fibre riciclate, migliorando la vestibilità e dimostrando il potenziale di utilizzo dei materiali bio nella moda e non solo.

“Come azienda che si occupa di distribuzione nella moda, siamo stati sempre sensibili all’impatto dei materiali di scarto dell’abbigliamento sul nostro pianeta”, ha detto Michael Hadida, CEO di L’Eclaireur. “Riutilizzando pezzi provenienti dalla produzione di auto e reinvestendo i profitti generati in altri progetti speriamo di creare un ciclo virtuoso di sostenibilità e di contribuire in modo unico a salvare il nostro pianeta”.

DJ Kim, Evecutive Director di BoontheShop, ha commentato: “È molto significativo partecipare a questa collaborazione creativa e di valore con Hyundai. Speriamo che Re:style 2021 accenda un nuovo interesse e contribuisca a rendere i consumatori di oggi sempre più consapevoli delle loro decisioni di acquisto, così da tenere in considerazione la natura olistica del nostro ambiente comune.”

Il ricavato delle vendite di questi articoli andrà a diversi progetti sostenibili di Hyundai, con L’Eclaireur e BoontheShop che si uniscono alla causa sulla base del loro impegno condiviso. Lo scopo e la filosofia della campagna sono rappresentati da un video in cui appaiono l’attrice Doona Bae, l’attore KyoHwan Koo e l’influencer virtuale Shudu, tutti che indossano articoli Re:Style. Il video è disponibile sul canale HyundaiWorldwide – YouTube.