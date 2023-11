Hyundai: lo stabilimento di Singapore lancia i Robotaxi

Hyundai Motor Group insieme a Motional, leader mondiale nella tecnologia autonoma, hanno celebrato l’apertura del Centro Innovazione Hyundai Motor Group di Singapore (HMGICS) con l’annuncio che il Robotaxi IONIQ 5, frutto della collaborazione tra Hyundai e Motional, sarà prodotto presso l’HMGICS. I primi esemplari del Robotaxi IONIQ 5 destinati all’uso commerciale saranno impiegati nei servizi offerti da Motional negli Stati Uniti a partire dal 2024.

In aggiunta, Motional e il Gruppo hanno comunicato che il Robotaxi IONIQ 5 è tra i primi veicoli autonomi di livello 4 SAE a essere certificato secondo gli standard federali statunitensi di sicurezza dei veicoli a motore (Federal Motor Vehicle Safety Standards – FMVSS). Karl Iagnemma, Presidente e CEO di Motional, ha sottolineato che questa certificazione attesta l’eccezionale precisione nel processo di sviluppo e test del veicolo, garantendone la sicurezza, l’affidabilità e la complessità della tecnologia autonoma integrata.

Il centro HMGICS integra avanzata automazione, monitoraggio in tempo reale e valutazione dei dati, superando i limiti tradizionali di produzione. Dotato di funzioni proprietarie avanzate per la produzione di veicoli a guida autonoma, tra cui strutture di prova e un centro di calibrazione, l’impianto vede la presenza di un team di Motional responsabile della supervisione della produzione. Gli esperti presso l’Autonomous Vehicle Integration Center si occupano di attività cruciali come diagnosi, sviluppo software, calibrazione e convalida, garantendo che i Robotaxi IONIQ 5 rispettino gli standard più elevati e siano pronti per la distribuzione.

Motional e Hyundai Motor Group hanno dedicato diversi anni alla preparazione per la produzione del rivoluzionario Robotaxi IONIQ 5, partendo dallo sviluppo di prototipi sperimentali testati negli Stati Uniti e a Singapore per oltre un anno. La recente fase di valutazioni della flotta iniziale del Robotaxi IONIQ 5 ha dimostrato la qualità, le prestazioni e la maturità della tecnologia di guida autonoma. La produzione commerciale è attualmente in corso, con le prime unità già arrivate presso lo stabilimento di Motional negli Stati Uniti. Prima dell’avvio del servizio commerciale nel 2024, i veicoli saranno sottoposti ai rigorosi processi di collaudo e convalida della sicurezza da parte di Motional.