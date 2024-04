Hyundai Motor Group: ecco il robot pronto a rivoluzionare i servizi di consegna autonoma

Hyundai e Kia hanno presentato il nuovo design di DAL-e Delivery, basato sul robot di consegna già annunciato nel dicembre 2022, che punta a migliorare le prestazioni di consegna, in particolare in ambienti complessi come uffici e centri commerciali.

DAL-e Delivery si basa su quattro moduli Plug & Drive (PnD), una soluzione di mobilità che combina un motore con sistemi di sterzo, sospensione, frenata e sensori di riconoscimento ambientale. Può raggiungere una velocità di 1,2 m/s, con i moduli PnD indipendenti combinati con una tecnologia di guida autonoma avanzata per riconoscere gli ostacoli e navigare facilmente in aree congestionate. Inoltre, le sospensioni potenziate del robot garantiscono una guida stabile sulle asperità del pavimento per garantire il migliore livello nella consegna.

DAL-e Delivery ha dimensioni ridotte rispetto alla versione precedente, per consentire un funzionamento più fluido, ma offre uno spazio di carico interno più ampio. Con la capacità di contenere fino a 16 tazze di caffè e di trasportare articoli di peso fino a 10 kg, è la soluzione di consegna ideale anche per pacchi ingombranti e pesanti.

Una sottile luce installata all’interno del carico consente di riconoscere facilmente gli articoli. Quando la porta si apre, il vassoio avanza, consentendo all’utente di caricare e prelevare comodamente gli oggetti.

Al momento della consegna, DAL-e Delivery riconosce il destinatario attraverso la telecamera installata. Utilizzando la tecnologia avanzata di identificazione facciale AI sviluppata dal Robotics Lab di Hyundai e Kia, la porta si apre automaticamente senza che il destinatario debba inserire una password. Questa tecnologia di riconoscimento facciale, certificata ufficialmente dalla Korea Internet and Security Agency per la sua precisione del 99,9%, sottolinea l’eccellenza tecnologica del Robotics Lab.

Il robot è dotato di un display ad alta risoluzione da 11,6 pollici, che mostra informazioni essenziali come la destinazione e lo stato di funzionamento, consentendo agli utenti e ai pedoni di comprendere intuitivamente lo stato di servizio. Inoltre, le espressioni facciali animate visualizzate sullo schermo contribuiscono ad instaurare una connessione positiva col cliente.