Hyundai Motor Group presenta le sue Art Cars a New York

Hyundai Motor Group ha annunciato una mostra e una sfilata di 20 Art Cars a New York per sostenere la candidatura della città sudcoreana di Busan a ospitare il World Expo 2030. Tra le Art Cars del Gruppo i modelli completamenti elettrici IONIQ 5 e IONIQ 6 di Hyundai e la berlina Electrified G80 del marchio di lusso Genesis.

Questi modelli saranno decorati con graffiti dal noto artista coreano “JAY FLOW” e mostreranno lo spirito vivace di Busan attraverso disegni colorati raffiguranti le icone della città e lo slogan “BUSAN is Ready”. L’esposizione delle auto e la sfilata in strada si svolgeranno fino al 22 settembre, contemporaneamente alla General Assembly High-level Week 2023 delle Nazioni Unite. Il Gruppo prevede di tenere in esposizione le sue Art Cars presso la Genesis House New York, situata nel centro culturale e artistico del Meatpacking District di Manhattan, e in luoghi simbolo di New York, tra cui Times Square.

Le Art Cars saranno impegnate anche in un affascinante viaggio per le strade affollate di New York City, consentendo ai leader globali in visita, turisti e residenti di ammirare la bellezza della cultura di Busan e la sua mentalità progressista, caratteristiche che la rendono pronta ad ospitare il World Expo 2030. Il Gruppo sta attivamente sostenendo e generando supporto a livello globale per la candidatura al World Expo 2030 della città di Busan. Tra le attività messe in campo dal Gruppo, figura la mostra delle Art Cars nelle principali città di tutto il mondo, l’organizzazione di attività a sostegno della candidatura in eventi internazionali e l’enfatizzazione dell’impegno di Busan per un’Expo a zero emissioni con mezzi di trasporto eco-friendly per le delegazioni del Bureau International des Expositions (BIE)