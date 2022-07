Hyundai Motor Group: Supernal presenta il concept dell’abitacolo di un veicolo “eVTOL”

Supernal di Hyundai Motor Group ha presentato al Farnborough International Airshow il suo primo concept di abitacolo di un veicolo eVTOL (electric Vertical Take-Off and Landing, velivoli elettrici a decollo verticale), mostrando per la prima volta come Hyundai stia usando le sue competenze automobilistiche per sviluppare il mercato della mobilità aerea avanzata.

Mentre ha sviluppato il concept in partnership con i centri stile del Gruppo, Supernal sta portando avanti il lavoro per certificare il veicolo eVTOL per utilizzo commerciale negli Stati Uniti, a partire dal 2028 (e in Unione Europea e Regno Unito subito dopo). Oltre al velivolo, Supernal sta collaborando con partner esterni e con le oltre 50 società affiliate al Gruppo – attive nell’ambito di automobili, componentistica, costruzioni, robotica e guida autonoma – per co-creare responsabilmente la value chain della mobilità verticale in espansione.

Il concept dell’abitacolo a cinque posti di Supernal rivela come la Compagnia stia sfruttando i processi e i materiali del design automobilistico – rispettando al contempo i più elevati standard di sicurezza dell’aviazione commerciale – per ottimizzare l’esperienza dei passeggeri e i costi della mobilità verticale. Il design rispecchia la filosofia della biomimesi – una farfalla in questo caso – e i principi dell’azienda: sicurezza innanzi tutto, design incentrato sull’uomo e responsabilità ambientale.

Il team di ingegneri e progettisti ha utilizzato l’approccio del design riduttivo dell’industria automobilistica, per creare un abitacolo leggero, realizzato in fibra di carbonio sagomata. I sedili ergonomici offrono ai passeggeri un ambiente avvolgente e accogliente. Le consolle dei sedili, che possono essere spostate, imitano le consolle centrali delle automobili e mettono a disposizione la possibilità di ricaricare dispositivi e un vano per riporre gli oggetti personali. I maniglioni integrati nelle porte e negli schienali della cabina facilitano l’ingresso e l’uscita. Una combinazione di luci, comprese quelle a soffitto ispirate ai tetti apribili delle automobili, si regola in base alle varie fasi del volo per emulare un effetto di “terapia della luce”. La disposizione della cabina si ispira alle innovazioni spaziali del settore automobilistico, con una paratia ridotta al minimo, per consentire un ampio spazio per la testa e per le funzionalità interne.

Con la sostenibilità come priorità, il concept ricorre a materiali come una termoplastica evoluta riciclabile rinforzata con fibra di carbonio, una pelle resistente a base vegetale, un tessuto in plastica riciclata e legno di origine sostenibile. Anche il telaio del sedile utilizza le materie prime in eccesso del processo di produzione della struttura.

A complemento del veicolo eVTOL elettrico a batteria di Supernal, la divisione del Gruppo con sede in Corea, sta sviluppando un veicolo di medie dimensioni alimentato a idrogeno per viaggi regionali – da città a città – di merci e passeggeri. La Divisione prevede di avviare il servizio del suo veicolo a idrogeno nel decennio 2030.

“Hyundai Motor Group sta lavorando per sfruttare le sinergie tra le competenze di produzione ad alta velocità dell’industria automobilistica e gli elevati standard di certificazione dell’industria aerospaziale per creare le basi per un uso quotidiano dei veicoli aerei per il trasporto di persone e merci” – ha dichiarato Jaiwon Shin Presidente di Hyundai Motor Group e CEO di Supernal.