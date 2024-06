Hyundai: nuova BAYON arriva in Italia

Hyundai Italia ha rivelato i prezzi della Nuova BAYON. Migliorato nel design e nelle funzionalità, nuova BAYON offre interni spaziosi e un ampio bagagliaio, ideale per la vita urbana, oltre a una dotazione di sicurezza e connettività all’avanguardia nella sua categoria. Inoltre, la Nuova BAYON rispetta i nuovi standard europei per le emissioni e la sicurezza (Euro 6E e GSR2b).

Il design aggiornato dona al veicolo un aspetto distintivo e moderno, rendendolo ancora più attraente. Le nuove luci diurne a LED sono collegate da una barra LED, creando la firma luminosa Seamless Horizon. Il paraurti anteriore è stato ridisegnato per dare al modello un aspetto più aggressivo e deciso, con una nuova griglia inferiore che enfatizza il carattere sportivo. Sul retro, i fari a forma di freccia accentuano il dinamismo dei montanti, mentre il nuovo design del paraurti posteriore sottolinea il carattere SUV del veicolo. Complessivamente, la combinazione di linee angolari e orizzontali e le forme triangolari presenti sia nella carrozzeria che nei fari, donano alla nuova BAYON un look robusto e contemporaneo.

Su tutta la gamma sono di serie il navigatore con schermo touch da 10,25” con tecnologia Hyundai Bluelink e servizi Live, coi quali accedere in tempo reale a previsioni sul traffico, ricerca di parcheggi, ristoranti e altri punti d’interesse. Di serie anche Apple CarPlay, Android AutoT, e gli aggiornamenti delle mappe Over The Air (OTA).

La dotazione tecnologica di BAYON è completata dai sistemi inclusi in Hyundai Smart Sense, tra i quali figurano il Forward Collision Assist (FCA) con le funzioni City, Urban, Pedestrian e Cyclist, il Lane Following Assist (LFA) che supporta il guidatore a rimanere al centro della corsia tramite la correzione attiva del volante, ed il Rear Occupant Alert (ROA) che evita al guidatore di dimenticare oggetti o persone sui sedili posteriori quando esce dal veicolo. Incluso anche il Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), che utilizza sensori posizionati intorno alla vettura per monitorare gli angoli ciechi.

Alla base del listino di BAYON figura l’allestimento XTech con una dotazione già completa e all’avanguardia, che include quadro strumenti digitale LCD con cluster centrale TFT da 4,2”, alzacristalli elettrici sia anteriori che posteriori, presa USB-C, sistema di navigazione touch da 10,25” con servizi Bluelink, OTA e funzioni Apple CarPlay e Android Auto. L’allestimento XTech è offerto con motorizzazione benzina 1.2 MPI da 79 CV a un prezzo di listino di € 21.150.